В Петербурге насчитали 630 тысяч гаражей

С 1 сентября вступил в силу федеральный закон, который в народе получил название "гаражная амнистия". На самом деле речь идет, скорее, о земельно-гаражной амнистии, возможности для гражданина получить в собственность землю, на которой находится бокс для хранения автомобиля. Однако право на землю предполагает и ряд обязанностей, о которых необходимо знать, прежде чем воспользоваться выгодным предложением от государства.

Федеральный закон от 5 апреля 2021 года N 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" дает возможность гражданам, чьи гаражи были построены до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, то есть до 29 декабря 2004 года, бесплатно оформить гараж в официальную собственность с внесением данных в Росреестр. Воспользоваться новой нормой разрешается в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года. Однако на практике это будет сделать не так уж легко, полагают эксперты. Некоторые условия в реалиях сегодняшнего дня довольно трудно исполнимы.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в комитете имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга, в Северной столице площадь территорий, занимаемых гаражами, составляет почти 11,4 миллиона квадратных метров. Если рассчитать общее количество гаражей как соотношение минимальной площади земельного участка под гаражом (18 квадратных метров) к общей занимаемой площади, получится более 630 тысяч штук. Однако заключение о том, попадают ли автомобильные боксы под условия "гаражной амнистии" для оформления прав граждан на объекты и земельные участки, можно будет сделать лишь по итогам рассмотрения конкретных заявлений, которые начнут поступать после 1 сентября.

- Законом установлены определенные условия получения земельных участков под гаражами в собственность: гараж должен быть объектом капитального строительства, а земельный участок должен был предоставлен гражданину, или передан ему какой-либо организацией, либо иным образом выделен ему для целей возведения (размещения) на нем гаража, либо земельный участок должен быть образован из земельного участка, предоставленного гаражному кооперативу для размещения гаражей, и гараж или земельный участок под гаражом распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива, - напомнила представитель комитета Ирина Ефимова. - Кроме того, гараж не должен быть признан самовольной постройкой.

При этом статья 18 указанного закона оставляет за городами федерального значения Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем право своими нормативными актами устанавливать особенности предоставления земельных участков гражданам, желающим узаконить свой гараж. В городе на Неве такого документа пока нет, однако, как заверили в КИО, "подготовка какой-то отдельной нормативной базы на уровне региона в данном случае не требуется, граждане смогут подавать заявления в рамках действующих административных регламентов комитета".

В Северной столице насчитывают 630 тысяч гаражей

В Санкт-Петербургском отделении Всероссийского общества автомобилистов, к которому относится большинство городских КАС - коллективных автостоянок - и гаражных кооперативов, признались, что тоже слабо представляют себе, как будет проходить амнистия. В конце 2000-х годов Петербург пережил волну массового сноса гаражей, за которые многие даже не смогли получить компенсации, или суммы были совсем небольшими.

- Я надеюсь, что новый закон предотвратит повторение подобной истории, власти больше не будут поступать с гаражами так, как это было 10-15 лет назад, - отметил председатель Санкт-Петербургского городского отделения ВОА Валерий Солдунов. - Гаражей, которые сегодня вне закона, в Петербурге очень мало. Но мы готовы выдавать любые необходимые документы, которые позволят гражданам приватизировать свои гаражи.

При этом сам Солдунов полагает, что в нынешнем виде гаражи в общем исчерпали себя. Все больше автовладельцев оставляют машину рядом с домом, в то время как КАСы и кооперативы располагаются довольно неудобно - в полосе отвода железных дорог, на границе с промзонами. Решением проблемы могло бы стать строительство многоэтажных паркингов на месте боксов, но делать это необходимо на уровне городской программы, предлагая собственникам гаражей адекватную замену. При этом нельзя исключать, что программа реновации гаражей повторит судьбу программы реновации хрущевок, где долгое время не могли решить "проблему последнего жильца". Если хотя бы один собственник откажется переезжать в паркинг из гаража, останется только развести руками и остановить проект.

Тем не менее с громадными гаражными кооперативами надо что-то делать. Директор Российский гильдии управляющих и девелоперов Елена Бодрова вообще считает, что плоскостные гаражи - это градостроительный атавизм. Исчезли же в свое время дровяные сараи. Для хранения вещей есть коллективные склады, для хранения автомобилей - стоянки и паркинги. Большинство петербуржцев оценивают соседство с гаражами как негативный фактор, не хотят покупать жилье рядом.

- Гаражные массивы могут быть использованы для развития города, для реновации городской среды, - поясняет она. - Западный скоростной диаметр во многом был построен на землях гаражных кооперативов, которые пользовались ею на правах аренды. Но у властей было право использовать эти резервные земли для своих нужд при необходимости. Теперь это право сильно ограничивается.

При этом эксперт подчеркивает, что гаражная амнистия может породить опасный прецедент: о своем праве на землю могут заявить владельцы эллингов - это же "гараж для лодки"! И подобная проблема может возникнуть не только в Петербурге, но и в Крыму, в Краснодарском крае, где береговая линия - буквально рог изобилия.

Кстати

После оформления земли в собственность владелец обязан платить земельный налог. В Санкт-Петербурге ставка составляет 1,5 процента от кадастровой стоимости участка. А земля в Северной столице довольно дорогая...