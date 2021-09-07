В Петербурге прочтут имена погибших в блокаду

8 сентября в Петербурге объявят общегородскую минуту молчания и прочтут имена погибших в блокаду ленинградцев.

Четвертый год в Петербурге пройдут поминальные блокадные чтения. За три года уже названо 60127 имен погибших из 850000 известных. 8 сентября в День начала блокады на 120 городских площадках Петербурга прочтут имена погибших ленинградцев, а в 12.00 будет впервые объявлена общегородская минута молчания. Это рекордное количество площадок за время существования проекта, который является общегражданской инициативой. Эрмитаж, Русский музей, сад Фонтанного дома, Дом журналиста, Центральный Выставочный Зал "Манеж", дворы Капеллы, Дом Радио - лишь немногие из площадок общегражданской инициативы "День памяти жертв Блокады". В этот день планируется прочесть более тридцати тысяч имен погибших. Основная цель акции - назвать имена каждого, и организаторы приглашают жителей Петербурга присоединиться к ним и предоставляют каждому возможность почтить их память.

Организаторы акции также запустили мобильное приложение "Блокадный архипелаг". Это карта города, на которой вы можете подвести курсор к дому, где вы находитесь и там появится специальная плашка, на которой будет видно кто и когда погиб в этом доме и где похоронен. В идеале разработчики хотят сделать возможным для обычных людей, чьи родственники погибли в блокаду, дополнять его личными историями, фотографиями и воспоминаниями.

"Мы очень рады, что День памяти теперь стал традицией, ведь сначала никто не понимал, зачем все это нужно, - отмечает директор проекта Анастасия Принцева. - А сейчас глобальная важность и необходимость этого, пусть и нелегкого порой для восприятия ритуального действа, для всех стала очевидной. Это довольно сложно психологически, но, как вы понимаете, крайне важно. Как это сделать? На сайте находится перечень площадок они перечислены по районам в алфавитном порядке - выбирайте время и удобное место. В этом году у нас рекордное количество мест, и к нам даже присоединяются и другие города России".

"Я говорю за всех, кто здесь погиб. В моих стихах глухие их шаги, их вечное и жаркое дыханье.

Я говорю за всех, кто здесь живет, кто проходил огонь, и смерть, и лед, я говорю, как плоть твоя, народ, по праву разделенного страданья…" - писала Ольга Бергольц после войны. Долг каждого из нас разделить блокадные страдания ленинградцев, сплотившись вместе.