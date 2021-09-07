В школу больше не идем: опыт семейного образования

Петербург - город, показывающий устойчивый рост интереса к семейной форме школьного образования. Если в 2014 году на такую форму обучения перешли 50 семей (и только две государственные школы вели "семейников"), то через год семей стало 500, в 2016 году - 1500. Теперь, по данным Комитета по образованию Санкт-Петербурга, более 3600 ребят находятся на семейной форме образования (из них более 500 детей - из многодетных семей, а значит, могут учиться дома, но в "разных классах" двое и больше детей). Это фактически численность трех-четырех больших школ.

- В число "семейников" входит и довольно много наших граждан, постоянно проживающих в других странах. Обычно родители хотят, чтобы ребенок получил сразу два аттестата: той страны, в которой живет, и российский. Ведь не знаешь наперед, как сложится судьба и какой аттестат пригодится. Это не "классические" приверженцы семейного образования, - уточнила Юлия Глаголева, заведующая кафедрой начального образования СПб АППО (Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования).

Как пояснила Ирина Казанцева, заместитель директора по инновациям физико-математического лицея N 40 (также имеющего прикрепленных "семейников"), основных причин выбора семейной формы четыре. Первая - не всегда высокое качество обучения в школе, отсутствие индивидуального подхода. Немало родителей, кто разочарован: в средних и старших классах довольно часто все равно приходится нанимать репетиторов. Вторая причина: не всегда благополучная атмосфера в классе, в школе. Третья: сейчас все больше детей имеют индивидуальные особенности в поведении и развитии, с которыми им сложно находиться в обычном классе. Четвертая: детям, серьезно занимающимся спортом, творческой деятельностью, сложно совмещать школу с другими занятиями.

- Кто-то из родителей объединяется, нанимает учителя (особенно если это касается начальных классов), снимает помещение, где проводятся занятия. Много частных образовательных учреждений, не имеющих лицензии, но предлагающих образовательные программы (при этом дети числятся на семейном обучении за другим учреждением). Много лицензированных частных учреждений. И невероятный объем уроков, причем бесплатных, в интернете. Можно выбрать на любой вкус. Толковые "семейники", а не те, кто взял ребенка, следуя моде, и теперь не знают, что делать, анализируют многочисленные учебные пособия, выбирают методики. Любят учебники советского времени, пытаются взять из всего предложенного лучшее и наиболее подходящее для их ребенка, - поясняет Глаголева.

Что касается стоимости вопроса, то она оказывается абсолютно разной. От нуля (преподает мама, используется интернет) до серьезных вложений. А "прикрепляться" можно как к государственной школе (и тогда промежуточные, итоговые аттестации будут бесплатны, равно как и учебники, взятые на время из библиотеки), так и к частной. Впрочем, плата за аттестацию в частной невысока - обычно от 10 тысяч в год (если не ходить на уроки) - и по карману всем.

Мамы идут на курсы переподготовки и получают образование учителя начальных классов

Благодаря аттестации процесс образования держится под контролем. Если ребенок не успевает, родителям дается время исправить ситуацию. Если не справляются, ребенку может быть рекомендован переход на очное обучение. Бывают случаи, когда ребенка вынуждены отдавать на класс ниже, чем надо.

Проблемы могут возникнуть в семьях, где учителем становится мама ребенка. Смешение ролей мамы и учителя не всегда приводит к хорошим результатам. Часто родители, забирая ребенка на семейное обучение, исходят из предположения, что раз они помнят, что два плюс два - это четыре и грамотно пишут, то могут обучить детей.

С другой стороны, становится все больше мам, которые идут на курсы переподготовки, чтобы получить образование учителя начальных классов. Для того, чтобы учить своих собственных детей в стенах дома. Причем бывают случаи, что мамы, ранее никакого отношения к педагогике не имевшие, настолько с энтузиазмом входят в сферу образования, что в дальнейшем участвуют в организации авторских школ.

Прямая речь

Как я стала педагогом

Динара Яруллина: Я пошла получать педагогическое образование, чтобы учить своих детей самой. И параллельно тому, как мы были на семейной форме, я пыталась создать сообщество родителей для совместной деятельности. Я видела, что при семейном обучении мало возможностей для работы в команде. Создала, но поскольку это был некоммерческий проект, некоторые люди относились к нему как "хочу пойду, не хочу - не пойду". Но за время моей такой активности я приобрела знакомства и наработки и пошла на работу в альтернативную школу.

Юлия Железнова: Из троих детей обучала экстерном на дому только младшего. В школу он ходил ровно два года. Сейчас он уже окончил музыкальное училище. В то время не было такого огромного количества видеоконтента, как сейчас. Приходилось нанимать репетиторов. Но во время обучения на дому я как психолог была поражена: ребенок не потерял интереса к учебе.