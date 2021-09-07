В Вологодской области бюджетникам увеличили зарплаты на десять процентов

Новости

"Яндекс" запустил функцию закадрового перевода для всех англоязычных видео 10:00
Золотовалютные резервы Беларуси выросли в августе на 14,2 процента 09:55
Инфекционист рассказал об опасности микст-инфекций COVID-19 и гриппа 09:55
На Колыму и Чукотку пришли первые заморозки 09:50
Глава "Лукойла" назвал риски цены на нефть в 100 долларов за баррель 09:47
Футболист "Барселоны" может перейти в российский клуб 09:41
Назван простой способ снизить давление без лекарств 09:33
Глава МЧС России дал старт международным учениям в Арктике 09:31
Август в Приморье оказался самым засушливым за последние 40 лет 09:25
Премьеру "Венома 2" снова перенесли - уже в пятый раз 09:15
В Кузбассе возбудили уголовное дело после исчезновения двух школьниц 09:13
Умер постановщик "Рождественских встреч" Пугачевой Борис Краснов 09:06
От коронавируса умерла актриса и певица Роза Тураева 08:42
Российские ученые научились определять коронавирус за 27 минут 08:22
Павлюченкова не сумела выйти в четвертьфинал US Open 08:12
Кудрин объяснил, почему пора сократить госсектор в экономике 07:50
Эксперт назвал доплаты к пенсии, которые выплачивают за родственников 07:23
На Камчатке рассказали, когда появится коллективный иммунитет к COVID-19 07:02
Камчатское предприятие оштрафовали за обрушение причала в порту 06:54
В США восстанавливают подачу электричества после урагана "Ида" 06:40
Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Быкова к 13 годам колонии 06:14
Во Владивостоке боевые пловцы уничтожили "диверсантов" на берегу 05:48
В канадского премьера бросили горсть камней после предвыборного митинга 05:47
Вильфанд: Потепление в центре европейской части РФ связано с западными ветрами 05:18
Роспотребнадзор: Характерных лишь для COVID-19 симптомов так и не выявлено 04:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 09:51

Когда доходы радуют

В Вологодской области бюджетникам увеличили зарплаты на десять процентов
Текст: Вера Черенева (Вологодская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 203(8554)
В Вологодской области с 1 сентября выросли зарплаты работников бюджетной сферы. Прибавка составила десять процентов.
Регион входит в двадцатку лучших регионов страны по качеству образования. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Регион входит в двадцатку лучших регионов страны по качеству образования. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Регион входит в двадцатку лучших регионов страны по качеству образования. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

"Уверен, это хорошее подспорье вологжанам, выбравшим профессию служения людям. Поддержка необходима - последние годы были непростыми. Работники сфер образования, медицины, спорта, культуры региона блестяще справились со всеми задачами", - заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, инициировавший повышение своим указом.

Приятное для всех бюджетников известие было озвучено на областном педсовете. Олег Кувшинников отметил, что сейчас на педагогических работников легла большая нагрузка. В пандемию они вынуждены были подстраиваться к дистанционке, проводить мероприятия онлайн, осваивать новые программы. При этом вологодские учителя держат высокую планку: регион входит в двадцатку лучших регионов страны по качеству образования.

Повышение зарплаты в школах затронет не только учителей, но и методистов, психологов и поваров в столовых. В департаменте образования Вологодской области разъяснили, что повышение касается всех работников независимо от профессии, так что повышение коснется также охранников, уборщиц и гардеробщиц.

Вырастут доходы сотрудников во всех бюджетных учреждениях, в библиотеках, подростковых клубах, муниципальных спортивных учреждениях. Многие организации, особенно небольшие, имеют одну централизованную бухгалтерию. Например, в Вологде такая бухгалтерия есть у организаций физкультуры и спорта. Так вот, у работников централизованных структур зарплаты тоже поднимут.

Прибавка ждет работников АПК, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, сотрудников МФЦ, ветеринарных станций, спасателей, пожарных, архитекторов, экологов, соцработников. В департаменте труда и занятости Вологодской области разрываются телефоны, а в социальных сетях ведомство буквально атакуют вопросами, кого конкретно затронет повышение. В департаменте объясняют лаконично: указ касается всех, если организация имеет статус бюджетной, то повышение будет.

Конечно, вырастут доходы и в системе здравоохранения. Помимо десятипроцентного повышения оклада, который получат все медицинские и административные работники учреждений, власти Вологодской области вводят еще одну выплату. Так, медикам, которые участвуют в вакцинации, начнут начислять дополнительно 1000 рублей в день. Выплата будет назначаться при условии, что медработник провел не менее 35 вакцинаций за смену. Деньги получат не только врачи и фельдшеры, осматривающие пациента перед прививкой и контролирующие его состояние после вакцинации, но и медсестры, которые непосредственно вводят препарат.

Как было сказано на заседании Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Вологодской области, сейчас медработники в пунктах вакцинации работают в условиях колоссальных нагрузок. При этом если врачам из "красной зоны" выплачивают дополнительные деньги за риск, то эти медработники получают обычный оклад, хотя именно они по факту сдерживают развитие пандемии. На дополнительные выплаты медикам из бюджета области будет выделено 27,2 миллиона рублей.

Повышение зарплаты бюджетникам и введение дополнительных стимулирующих выплат для медиков не станет обременительным для областного бюджета. Уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что план по доходной части бюджета Вологодчины по итогам года будет перевыполнен. С начала года доходы региона составили 80,4 миллиарда рублей, расходы - 60,7 миллиарда. Вместе с поступлениями из федерального бюджета исполнение доходной части составляет 74 процента.

По данным регионального департамента финансов, за семь месяцев в консолидированный бюджет области только по линии налоговых отчислений поступило 67,4 миллиарда рублей. Дело в том, что регион получил рекордные суммы по налогу на прибыль, годовой план по этой статье уже перевыполнен. Прирост налоговых отчислений от металлургов составил 60 процентов, в казну области поступило 20,5 миллиарда рублей. В три раза больше платежей перечислила химическая отрасль (объем ассигнований - 4,6 миллиарда рублей). В два раза выросли объемы налоговых поступлений от предприятий лесного хозяйства.

Положительная динамика зафиксирована в финансовом секторе, строительстве, сельском хозяйстве, информатизации. Таким образом, бюджетная система Вологодской области, несмотря на сложности, вызванные пандемией и непростыми процессами в экономике, работает "в плюс". Появившиеся дополнительные средства регион направляет на поддержку граждан.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

Собянин рассказал, как в Москве пройдет День города
Роспотребнадзор: Характерных лишь для COVID-19 симптомов так и не выявлено
Эксперт назвал доплаты к пенсии, которые выплачивают за родственников
Захарова рассказала о "мягкой вербовке" работавших в посольствах россиян
Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Быкова к 13 годам колонии