В Вологодской области бюджетникам увеличили зарплаты на десять процентов

В Вологодской области с 1 сентября выросли зарплаты работников бюджетной сферы. Прибавка составила десять процентов.

"Уверен, это хорошее подспорье вологжанам, выбравшим профессию служения людям. Поддержка необходима - последние годы были непростыми. Работники сфер образования, медицины, спорта, культуры региона блестяще справились со всеми задачами", - заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, инициировавший повышение своим указом.

Приятное для всех бюджетников известие было озвучено на областном педсовете. Олег Кувшинников отметил, что сейчас на педагогических работников легла большая нагрузка. В пандемию они вынуждены были подстраиваться к дистанционке, проводить мероприятия онлайн, осваивать новые программы. При этом вологодские учителя держат высокую планку: регион входит в двадцатку лучших регионов страны по качеству образования.

Повышение зарплаты в школах затронет не только учителей, но и методистов, психологов и поваров в столовых. В департаменте образования Вологодской области разъяснили, что повышение касается всех работников независимо от профессии, так что повышение коснется также охранников, уборщиц и гардеробщиц.

Вырастут доходы сотрудников во всех бюджетных учреждениях, в библиотеках, подростковых клубах, муниципальных спортивных учреждениях. Многие организации, особенно небольшие, имеют одну централизованную бухгалтерию. Например, в Вологде такая бухгалтерия есть у организаций физкультуры и спорта. Так вот, у работников централизованных структур зарплаты тоже поднимут.

Прибавка ждет работников АПК, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, сотрудников МФЦ, ветеринарных станций, спасателей, пожарных, архитекторов, экологов, соцработников. В департаменте труда и занятости Вологодской области разрываются телефоны, а в социальных сетях ведомство буквально атакуют вопросами, кого конкретно затронет повышение. В департаменте объясняют лаконично: указ касается всех, если организация имеет статус бюджетной, то повышение будет.

Конечно, вырастут доходы и в системе здравоохранения. Помимо десятипроцентного повышения оклада, который получат все медицинские и административные работники учреждений, власти Вологодской области вводят еще одну выплату. Так, медикам, которые участвуют в вакцинации, начнут начислять дополнительно 1000 рублей в день. Выплата будет назначаться при условии, что медработник провел не менее 35 вакцинаций за смену. Деньги получат не только врачи и фельдшеры, осматривающие пациента перед прививкой и контролирующие его состояние после вакцинации, но и медсестры, которые непосредственно вводят препарат.

Как было сказано на заседании Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Вологодской области, сейчас медработники в пунктах вакцинации работают в условиях колоссальных нагрузок. При этом если врачам из "красной зоны" выплачивают дополнительные деньги за риск, то эти медработники получают обычный оклад, хотя именно они по факту сдерживают развитие пандемии. На дополнительные выплаты медикам из бюджета области будет выделено 27,2 миллиона рублей.

Повышение зарплаты бюджетникам и введение дополнительных стимулирующих выплат для медиков не станет обременительным для областного бюджета. Уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что план по доходной части бюджета Вологодчины по итогам года будет перевыполнен. С начала года доходы региона составили 80,4 миллиарда рублей, расходы - 60,7 миллиарда. Вместе с поступлениями из федерального бюджета исполнение доходной части составляет 74 процента.

По данным регионального департамента финансов, за семь месяцев в консолидированный бюджет области только по линии налоговых отчислений поступило 67,4 миллиарда рублей. Дело в том, что регион получил рекордные суммы по налогу на прибыль, годовой план по этой статье уже перевыполнен. Прирост налоговых отчислений от металлургов составил 60 процентов, в казну области поступило 20,5 миллиарда рублей. В три раза больше платежей перечислила химическая отрасль (объем ассигнований - 4,6 миллиарда рублей). В два раза выросли объемы налоговых поступлений от предприятий лесного хозяйства.

Положительная динамика зафиксирована в финансовом секторе, строительстве, сельском хозяйстве, информатизации. Таким образом, бюджетная система Вологодской области, несмотря на сложности, вызванные пандемией и непростыми процессами в экономике, работает "в плюс". Появившиеся дополнительные средства регион направляет на поддержку граждан.