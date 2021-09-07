Врач назвала фрукты и крупы, которые восстанавливают после COVID-19

Правильное питание и тренировка памяти помогут восстановиться после коронавируса. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации Мариинской больницы Мария Щеглова. Здесь врачи лечат пациентов с COVID-19 и помогают бороться с его последствиями практически с первых дней пандемии.

Ешьте небольшими порциями

"Если после болезни сохраняется усталость, ешьте небольшими порциями и чаще. Хоть что-то каждые два часа, - советует реабилитолог. - Первое время рекомендуется мягкая и даже жидкая пища, чтобы еда и питье не отнимали силы. Это рекомендуется всем, а не только тем, у кого плохо с зубами. Также можно нарезать еду на мелкие кусочки или измельчить ее с помощью блендера".

И обязательно обильное питье, за исключением алкогольных напитков. Пейте просто воду, минеральную воду, ягодные отвары, компоты, морсы, овощные и фруктовые соки, уточнила врач.

Лимоны, клюква гранат

Нужно помнить, что после перенесенного коронавируса повышается свертываемость крови, повреждается внутренняя оболочка сосудов. Именно поэтому назначаются препараты-коагулянты на один месяц. Но помочь может и питание.

Добавляйте в меню цитрусовые (лимоны, апельсины - в них много аскорбиновой кислоты и витамина К, играющего огромную роль в обмене веществ). Хорош гранат (в его составе аскорбиновая кислота, витамины Р и В6, ряд полезных аминокислот). Отлично подойдут морсы из клюквы, брусники, смородины, калины.

Как раз сейчас наступил овощной сезон. Поэтому налегаем на овощи, и особенно на кабачки, морковь, капусту. Из фруктов идеально подойдут те, которые выросли в вашем регионе. В готовые блюда полезно добавлять черный перец.

Сливочным маслом - не увлекайтесь

Вот перечень продуктов, которые необходимы организму в период восстановления: специальные белковые смеси, яйцо, супы на мясных и рыбных бульонах, печень говяжья, молоко и кисломолочные продукты, творог и твердые сорта сыра, крупы (гречневая, овсяная, пшеничная, ячневая, рис), овощи и фрукты.

Из хлеба предпочтительней цельнозерновой. Можно добавлять в блюда отруби. А вот что касается сливочного масла и нерафинированного подсолнечного - то на первых порах ими лучше не увлекаться. Употреблять, но в умеренных количествах.

Курить придется бросить

Если у кого-то лишний вес, то нужно задуматься о его целесообразности. Но именно сейчас активно сбрасывать ненужные килограммы не стоит, организм и без того в стрессе после болезни.

Однако скорректировать питание за счет отказа от сладостей и мучного определенно стоит.

Если курите - постарайтесь бросить. Курение увеличивает риск тромбоза после коронавируса.

Хорошо бы на море

Хороший вариант - длительная поездка на море. Но если оно находится далеко от вас, то такую поездку рекомендуется совершить не раньше, чем через месяц после болезни.

Вообще любой отдых на природе, прогулки по лесу, особенно сосновому, будет на пользу. И не забывайте о посильных физических нагрузках.

Больше читайте

Многие переболевшие жалуются на проблемы с памятью и увеличение скорости принятия решений. Да, это известное последствие коронавируса, но с ним можно справиться. Мозг придется тренировать дополнительно.

Первое. Вспомните детство и начинайте учить наизусть стихи. Второе. Больше читайте, старайтесь (хотя бы сами себе) пересказать прочитанное. Третье. Разгадывайте кроссворды, даже сложные, ради ответов на которые придется заглянуть в энциклопедии.