АТОР: На курортах России летом 2021 года отдохнуло около 20 млн туристов

На самых популярных курортах России в течение "высокого" сезона 2021 года отдохнуло около 20 млн человек, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Краснодарский край, Крым и Калининград в высоком летнем сезоне приняли более 20 млн поездок", - сказала Ломидзе в ходе пресс-конференции на площадке НСН.

Как пояснила представитель АТОР, подсчет ведется именно по поездкам, некоторые россияне посещали курорты ни один раз. Под "высоким" летним сезоном понимаются летние месяцы и сентябрь, уточнила она.

Российские курорты всегда пользовались более высоким спросом, чем зарубежные. Лидирует Краснодарский край, несмотря на введенные требования к заселению в отели только с сертификатами вакцинации или под условием пройти вакцинацию в ближайшее время. Тем не менее, сообщения в СМИ о введенных ограничениях привели к снижению бронирований в Краснодарском крае в августе в разы, отметила Ломидзе.