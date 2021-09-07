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07.09.2021 18:21
Рубрика: Культура

Что можно увидеть с "Пушкинской картой": Маслодавильня, Репин, Малевич

Текст: Андрей Куликов, Роман Мерзляков
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)
Для 13 миллионов молодых россиян искусство стало доступнее - с наступлением осени подростки и молодежь в возрасте от 14 до 22 лет смогут воспользоваться "Пушкинской картой", на которую зачислено 3000 рублей. Эти деньги можно будет потратить только в музеях, театрах, концертных залах и библиотеках. Какие сюрпризы ждут участников федеральной программы?
Дизайн "Пушкинской карты" придумали юные участники программы "Большая перемена". Фото: Михаил Синицын/РГ

Сразу 20 учреждений культуры подключились к проекту в Волгоградской области. Уже началась продажа билетов на новый театральный сезон. Участвующий в акции планетарий приглашает не только на лекции, но и в обсерваторию. Днем там можно через специальный фильтр посмотреть на солнце, а вечером - на луну и звезды.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"

По "Пушкинской карте" можно пройти в абсолютно все ведущие музеи. Так, в краеведческом к новому учебному году подготовили выставку, посвященную дореволюционному образованию. "В 1808 году отставной сержант Власов по договору с гордумой стал обучать детей чтению, письму и азам арифметики. К концу XIX века начинают массово открываться начальные школы, училища и гимназии, - рассказывает пресс-секретарь музея Алла Баженова. - Гости смогут узнать, чем отличается современный урок от царицынского, какие учреждения образования работали в нашем городе более 100 лет назад, а также увидеть учебники и учебные пособия по различным предметам".

К наплыву молодежи готовится и музей-заповедник "Старая Сарепта". Это комплекс зданий, оставшихся от поселения немцев-гернгутеров. Когда-то их пригласила сюда Екатерина II. Первый в Нижнем Поволжье водопровод, горчичное производство и маслодавильня - все это достижения трудолюбивых немцев, сохранением культурного наследия которых и занимаются в музее. На ближайшие два месяца запланировано полтора десятка мероприятий. Максимальная стоимость - 500 рублей. Например, гости могут увидеть экскурсию, посвященную горчице. Что важно, можно не только смотреть и слушать, но и трогать. Посетителям предлагают отжать растительное масло с помощью пресса.

Большую программу подготовили для молодежи в Саратовском государственном художественном музее имени А. Н. Радищева. По "Пушкинской карте" можно будет увидеть одну из лучших коллекций в стране - шедевры Репина, Сурикова, Серова, Левитана, Кустодиева, Коровина, Петрова-Водкина и Малевича. Также станут доступны и другие выставки: от экспозиции "Великие Маковские. Вся Россия: от царя до звонаря" до выставки концептуального искусства Дмитрия Пригова.

Гости могут увидеть экскурсию, посвященную горчице. Что важно, можно не только смотреть и слушать, но и трогать. Посетителям предлагают отжать растительное масло с помощью пресса

Как поясняет генеральный директор музея Людмила Калинина, молодым гостям помогут познакомиться с шедеврами. Причем необязательно это будет проходить в традиционном формате. Современные технологии позволят провести экскурсию с помощью аудиогида или приложения в мобильном телефоне. Купить билеты в музей можно также в электронном формате и пройти, предъявив QR-код. Осмотр основной экспозиции музея по "Пушкинской карте" обойдется в два раза дешевле - в 150 рублей.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Пушкинскую карту за три дня оформил 1 миллион россиян

- Программа "Пушкинская карта" - феноменальная для нашей культуры. Музей заинтересован в том, чтобы молодежь чаще у нас бывала - прежде всего не с финансовой стороны, а с просветительской точки зрения. И мы будем привлекать гостей интересными проектами, - заверила Людмила Калинина.

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