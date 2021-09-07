Донские чиновники планируют контролировать работу такси

В правительстве Ростовской области создается рабочая группа, которая будет контролировать деятельность таксистов. В эту группу войдут представители различных региональных ведомств, включая ГИБДД, Роспотребнадзор и Ространснадзор.

Как рассказали в областном минтрансе, сейчас контроль за работой такси весьма условный, а жалоб от клиентов поступает немало.

"Это системная проблема. Дело в том, что такси как вид транспорта не участвует в тендерах, где можно выдвинуть определенные условия и требования", - считают в министерстве.

Например, автобус в Ростовской области не выйдет на маршрут без кондиционера. На этом виде транспорта нельзя перевозить пассажиров, если машине больше десяти лет. А в такси по сути все разрешено. Нередко людей возят в грязных развалюхах. О какой безопасности тогда может идти речь?

- Что мы видим? Водитель без маски, состояние салона такое, словно его вообще никогда не убирали. Ремни безопасности могут не использоваться. Сама машина битая и наспех восстановлена после аварии, - перечисляет заместитель министра транспорта региона Дмитрий Беликов.

В минтранс регулярно приходят жалобы, где описывается подобная картина. А в прошлом году на основании материалов, поступивших от управления ГИБДД, сотрудники министерства транспорта составили на таксистов 110 протоколов об административных правонарушениях. Вынесено 102 постановления о назначении штрафов на сумму 2 360 000 рублей. Есть обоснованные нарекания и к стоимости услуг.

- Условия работы на рынке должны быть одинаковыми для местных операторов и федеральных агрегаторов, у которых в ночное время и непогоду резко повышается стоимость поездки, - уточнил Беликов.

Конечно, власти не могут вмешиваться в рыночные отношения, но вполне способны выработать действенные механизмы, чтобы повлиять на ситуацию.

По данным областного министерства транспорта, на Дону растет количество нелегальных таксистов. Благодаря современным цифровым технологиям принимать заказы и возить пассажиров может практически каждый.

При этом техническое состояние автомобиля и физическое самочувствие водителя никак не отслеживается. Как уточнили в донском Законодательном собрании, необходимо разработать и принять федеральный закон, который регламентировал бы работу всех перевозчиков такси.

Кстати, по официальным данным, с 2012 года в Ростовской области выдано почти 73 000 разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси. И за этот же период аннулировано более 61 500 таких разрешений.