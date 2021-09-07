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07.09.2021 12:20

Города юга России получили субсидии на социально-культурное развитие

Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Экономика Юга России № 203(8554)
Сразу несколько городов ЮФО стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды. Так, например, в Краснодарском крае лидерами оказались Сочи, Усть-Лабинск, Туапсе и Белореченск. Они получат федеральные субсидии на общую сумму около 300 миллионов рублей.

Деньги пойдут на благоустройство центрального пляжа в Туапсе, площади в Белореченске, парковой зоны с амфитеатром и лодочной станцией в Усть-Лабинске и на создание зоны отдыха в Лазаревском парке в Сочи.

Фото: ГБОУ СОШ No 5
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Среди победителей есть и два города Ростовской области. Им выделят по 80 миллионов рублей. В Белой Калитве на эти средства реконструируют парк, который оборудуют новой сценой, постами охраны, тротуарами, дорожками и освещением. А в Миллерово благоустроят одну из городских улиц и аллею.

Еще двум городам Волгоградской области, Жирновску и Калачу-на-Дону, также предоставят федеральные гранты в размере 50 и 70 миллионов рублей. В Калаче-на-Дону на Петровской набережной появится амфитеатр с танцполом и сценой, смотровая площадка с арт-объектами и благоустроенный пляж. А в Жирновске на 13 гектарах создадут городской экопарк с тематическими зонами и тропами для пеших и велосипедных прогулок.

Кроме того, победителем конкурса стала калмыцкая Лагань. Здесь благоустроят городской парк "Мелодия Каспия" с береговой зоной, пристанью и лотосовым прудом. Всего на конкурс поступило 307 заявок из 73 регионов.

В регионах Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Ростовская область ЮФО Краснодарский край ЮФО Волгоградская область

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