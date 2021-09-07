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07.09.2021 18:18
Рубрика: Власть

Как в регионах идет обновление медпунктов в сельской местности

Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)
Обновление медпунктов в сельской местности с помощью федерального бюджета идет в разных регионах России. Только в Быковском районе Волгоградской области уже полностью укомплектовали три ФАПа: в поселках Зеленый, Трубный и Красные Зори.

- Непокрытые территории у нас еще остаются. Не везде есть свой фельдшер, используем совместительство, - рассказывает "РГ" главный врач Быковской центральной районной больницы Ольга Муковнина. - Но по программе "Земский фельдшер" к нам приходят молодые ребята после колледжей.

Фото: Воронежская областная Дума
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Фельдшер на селе - незаменимый человек. Тут очень важен личный авторитет. Например, Асия Танатарова лечит людей и в Зеленом, и в Красносельце. У нее по большинству показателей лучшие результаты. Из свежих успехов - ей удалось добиться того, что больше 60 процентов ее подопечных согласились привиться от коронавируса. "Синдром отличницы", как шутит ее руководство.

- Доверие людей надо заслужить, - парирует Танатарова. - Проводим со специалистом сельского поселения подворовые обходы, объясняем, что прививаться надо. Даже социально неблагополучные граждане откликнулись. Ну и жители, которые уже получили вакцину, рассказывают другим, как сами перенесли.

В хуторе Реченский Алексеевского района тоже новый ФАП. Работает в нем опытный фельдшер Татьяна Тильдякова - уже более 23 лет в медицине. Хутор немаленький - около 500 человек, почти 200 из них - пенсионеры. Иногда жители удаленных селений думают, что их пандемия не коснется. Так вот в хуторе переболели 47 человек. Население поверило в реальность угрозы, но отметим и усилия фельдшера - вакцинировалось 87 процентов хуторян!

- До 2019 года, когда в сельском поселении построили ФАП, здесь находилось аварийное здание. Не было горячей воды, не хватало кабинетов, отсутствовало оборудование. Если сравнивать с тем, что было, то это небо и земля. В 2020 году фельдшерско-акушерский пункт прошел лицензирование и стал работать в полном объеме, - говорит главная медсестра Алексеевской ЦРБ Лидия Патрина. - Население Реченского и прилегающих хуторов очень довольно. Все условия созданы и для медработников, и для посетителей. Оборудование полностью соответствует стандартам. Есть место для акушера-гинеколога и для мобильных бригад. И детишки с мамочками приходят сюда.

4 дня составит время разработки теста для любой новой инфекции к 2030 году

Благодаря реализации стратегии "Санитарный щит страны" нацпроекта "Здравоохранение" посредством открытия фельдшерско-акушерских пунктов повышается доступность медпомощи. К 2024 году планируется разработка новых тестов для выявления возбудителей 50 инфекций для диагностики "на месте", а также создание новых технологических платформ для разработки вакцин против инфекций.

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