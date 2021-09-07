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07.09.2021 12:03

Кубань признали самым привлекательным туристическим регионом

Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Экономика Юга России № 203(8554)
Общенациональный союз индустрии гостеприимства и Международный центр креативного гостеприимства при поддержке Фонда РК-Инвестиции составили рейтинг, который позволяет оценить привлекательность туристических регионов для инвестиций. Во главе списка оказался Краснодарский край.

Эксперты подчеркивают, что Кубань является ключевой точкой курортного и пляжного отдыха в стране. Краснодар и Сочи также стали центрами делового, спортивного и событийного туризма.

Фото: РИА Новости
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Составители рейтинга оценили с точки зрения инвесторов туристическую привлекательность 11 регионов России. При этом они исследовали показатели выручки, расходов и риска, наличие кластеров и уровень институциональной среды развития, финансовую устойчивость предприятий туриндустрии, а также имеющиеся в регионах достопримечательности.

- С начала года к нам приехали 12,43 миллиона человек, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. Если же сравнивать с рекордным доковидным 2019 годом, когда в нашей жизни не было никаких ограничений, то разница - всего два процента. Большинство туристов выполнили все условия, которые мы вынуждены были поставить по рекомендации Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасный отдых. Благодаря этому не было резкого роста заболеваемости на курортах Кубани, - сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Развитие туризма в России

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