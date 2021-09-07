Макроэкономические связи регионов юга России в 2021 году расширились

Пандемия помешала развитию международных экономических связей. Но еще до коронавируса Россия столкнулась с санкциями, которые тоже сыграли свою негативную роль. Тем не менее торговля с заграничными партнерами продолжается.

Посетивший Волгоград министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в сложившихся непростых условиях традиционные дипломатические связи России со странами Евросоюза фактически заморожены. Именно поэтому на первый план выходят экономические контакты регионов. По его словам, Россия открыта для инвестиций, но рассчитывать сейчас приходится на собственные ресурсы. Впрочем, в современном мире ориентироваться можно и нужно не только на западные рынки. Как отмечают в МИДе, РФ уже выстроила равноправные отношения со странами, в которых проживают три четверти населения Земли.

Похожая тенденция проявляется и на местном уровне. По данным комитета экономической политики Волгоградской области, внешнеторговый оборот региона за пять месяцев 2021 года превысил полтора миллиарда долларов США. Это на 63 процента больше, чем за тот же период прошлого года. При этом экспорт значительно преобладает над импортом (1,2 миллиарда против 317 миллионов долларов). На долю государств дальнего зарубежья приходится 73 процента экспортных поставок. Если отгрузки в страны СНГ увеличились только на четыре процента и составили 326,6 миллиона долларов, то здесь экспорт вырос на 163 процента и оценивается уже в 879,8 миллиона.

В основном предприятия Волгоградской области поставляют на внешний рынок минеральные продукты (на них приходится половина продаж), далее с большим отрывом в экспортном рейтинге товаров следует продукция химической промышленности и металлические изделия. Заметно, почти в 12 раз, увеличился вывоз за рубеж нефтепродуктов. Поставки продовольствия и сельскохозяйственного сырья выросли втрое, но в общем объеме они не так заметны. Группа ввозимых товаров из года в год выглядит примерно одинаково: машиностроительная продукция, химия, металлы и изделия из них.

Главным внешнеторговым партнером региона в этом году является Турция. На втором месте, как ни странно, находится Украина. Затем следуют Китай, Казахстан, Нидерланды, США, Греция, Германия, Италия и Беларусь. Доля взаимной торговли Волгоградской области в рамках ЕАЭС составляет 172 миллиона в американской валюте. Если сравнивать с тем же периодом 2020 года, то прирост в долларах составил почти 40 миллионов.

В сфере услуг еще предстоит много работы, но скромные достижения все-таки уже есть. Так, экономический и туристический потенциал Волгоградской области недавно представили делегациям из Дижона и Бургундии-Франш-Конте (Франция).

- Мне бы очень хотелось посмотреть природные парки и пройти по турмаршруту на байдарках. А еще у нас возникла идея театрального обмена между Волгоградом и Дижоном. Я бы с большим удовольствием поучаствовал в таком проекте, - говорит французский студент Кантэн Ватшер.

В нынешнем году торговля с Францией сократилась. Но по итогам прошлого года эта страна входила в десятку крупнейших зарубежных партнеров области. Из Волгограда туда отправляли алюминий, продукты неорганической химии, черные металлы, эфирные масла. А в регионе работают две французские сетевые компании, "Ашан" и "Леруа Мерлен".

Работа на постсоветском пространстве тоже ведется довольно активно. Например, в Бишкеке побывала волгоградская бизнес-миссия. Предприятия "Бионикс", "Эстер", "Хоперская упаковка", "Фавор" и предпринимательница Кристина Ильюхина представили свои товары 30 киргизским компаниям. А представители облкомэкономики и Центра поддержки экспорта договорились в Минске о размещении брендов на торговой бирже и участии волгоградских бизнесменов в Белорусском промышленно-инновационном форуме в сентябре.

Прямая речь

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

- Когда мы создаем благоприятные условия для себя на внешней арене, это далеко не всем нравится. В 90-е годы в нас видели послушную страну. Нашу открытость приняли за слабость. Мы создали прекрасную армию, проводим глубокие экономические реформы. Наши западные коллеги привыкли руководить всем миром. И вдруг появляются новые центры финансовой мощи и политического влияния. Западные партнеры объявили односторонние санкции задолго до ситуации на Украине и референдума в Крыму.