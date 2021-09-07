Молодые волгоградские предприниматели вступили в борьбу за гранты

Региональный конкурс грантов "За бизнес" начался в Волгоградской области. Соискателями стали как начинающие, так и действующие предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет. Первые могут рассчитывать на помощь от государства в размере 500 тысяч рублей, вторые - на миллион. Десять победителей получат сертификаты в начале сентября. Всего на конкурс поступило около 300 проектов. Из них отобрали 120 для участия в финальных испытаниях. Речь идет о проработанных идеях, которые могут приносить реальные деньги.

- Мы выращиваем микрозелень, это молодые побеги растений, которые применяются для украшения блюд, - рассказывает волгоградец Владислав Сон. - Свою продукцию реализуем через соцсети. Направление новое, никто в регионе этим не занимался, все привыкли выращивать обычную петрушку. А между тем нам не нужны огромные поля и теплицы. Требуется только проветриваемое помещение, где поддерживается подходящий микроклимат.

Сейчас Владислав Сон с партнерами ежемесячно отгружает 2300 коробок. К 2024 году предприниматель планирует выйти на оборот два миллиона рублей. Но для развития бизнеса понадобится новое оборудование и, конечно, предстоят расходы на рекламу.

У женщин предпринимательство часто носит социальный характер. Например, Марина Кудряшова 16 лет работает педагогом. Она занимается с детьми раннего возраста, имеющими особенности развития, и претендует на 500 тысяч рублей.

- Я реализую уникальный проект по модели венгерского педиатра Эмми Пиклер. В России этого еще никто не делал. Требуется оригинальное австрийское оборудование, для этого мне и нужно получить финансирование, - объясняет Мария Кудряшова. - Пока я использую эту методику в индивидуальной работе, но хочу вести и групповые занятия. Так что деньги пойдут в том числе на аренду помещения.

Директор завода утилизации Александр Крылов открыл бизнес в актуальной сфере - переработке мусора.

- Мой проект - это быстро масштабируемая финансовая модель выкупа вторичного сырья, - говорит он. - Я предлагаю комплексное решение проблемы отходов. Переработка состоит из нескольких этапов: сбор, транспортировка, обработка, рециклинг. Я посетил десятки предприятий в России и за рубежом. У всех переработчиков есть общая проблема: нехватка отходов, которые вывозят на полигоны и свалки. А я ориентируюсь на заготовку, сбор мусора. На первом этапе требуется пять миллионов рублей.

Хотя малому бизнесу в пандемию пришлось несладко, коммерсанты не сдаются, и поддержка пришла весьма кстати. А перспективные идеи, как оказалось, есть не только в Волгограде, но и в сельских районах. В финал конкурса вышли жители 22 муниципальных образований региона.

- Не так часто проходят подобные мероприятия. В 2020 году, например, такого конкурса не было. Сейчас выделяется восемь миллионов рублей, это большая сумма. Но я уверен, что и те, кто не получит гранты, все равно будут развивать свое дело, - считает руководитель областного отделения "Опоры России" Андрей Удахин.

Сарику Мкртчяну два года назад удалось получить миллион на развитие своего дела. А на этот раз он сам стал членом жюри.

- Наша комиссия оценивает людей, которые горят идеей и которые точно добьются успеха. Когда я выиграл грант, это был старт, изменивший всю мою жизнь, - отмечает Сарик Мкртчян.