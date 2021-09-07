На Дону на базе оборонного завода создадут военно-промышленный технопарк

Результаты форума "Армия-2021" превзошли самые смелые ожидания. А для предприятий ОПК юга России прошедшая выставка стала шагом к новому этапу развития.

Так, в Москве было достигнуто соглашение о создании в Ростовской области уникального промышленного технопарка, базой для которого станет частный оборонный завод "Гранит". Документ подписали министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, генеральный директор предприятия Валерий Панасенко и руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования Промсвязьбанка Антон Дроздов.

"Золотая акция"

На создание технопарка будет потрачено 1,5 миллиарда рублей инвестиций, участниками проекта станут компании, разрабатывающие и производящие продукцию гражданского и "двойного назначения".

Как сообщил "РГ" начальник управления инвестиций и инноваций региональной Торгово-промышленной палаты Валерий Королев, до конца года планируется подготовить все нужные документы, защитить концепцию в Минпромторге РФ и получить регистрацию. При этом владельцы пяти предприятий уже проявили заинтересованность в статусе резидента нового технопарка.

- В следующем году мы приступим к созданию технологической и энергетической инфраструктуры, подготовке производственных помещений для резидентов. Пока промышленных технопарков на базе частных оборонных предприятий в России, насколько мне известно, нет, - сказал Валерий Королев.

Чтобы реализовать этот уникальный проект, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об отказе государства от "золотой акции" завода "Гранит". С одной стороны, правительство РФ потеряло при этом право контролировать продажу долей в компании, с другой - открыло ее для инвестиций. Теперь предприятие сможет использовать оборонные производственные мощности для выпуска гражданской продукции.

Отметим, что завод "Гранит" существует с 1958 года. Его продукция используется в наземной стационарной и передвижной аппаратуре зенитно-ракетных комплексов ПВО и ПРО, в авиационном оборудовании и в приборах автоматизированных систем управления воздушным движением.

На базе технопарка собираются создать развивающуюся экосистему наукоемких предприятий, в которой рыночные и инженерные компетенции резидентов будут интегрированы с технологическими и экспертными возможностями управляющей компании.

Потомки "Крокодила"

На форуме "Армия-2021" Роствертол продемонстрировал несколько боевых многоцелевых и военно-транспортных машин. Это потомки легендарного вертолета Ми-24 "Крокодил" - Ми-35М и Ми-35П "Феникс". Отметим, что обновленный ударно-транспортный вертолет Ми-35П "Феникс" завершил программу летных испытаний и поступил в серийное производство.

"Феникс" оборудован модернизированной обзорно-прицельной системой с матричным длинноволновым тепловизором третьего поколения, цветной камерой высокого разрешения и лазерным дальномером. Кроме того, на Ми-35П установлен новый цифровой пилотажный комплекс, который автоматизировал процесс пилотирования. А модифицированный прицельно-вычислительный комплекс повысил точность поражения целей.

Модернизированный вертолет получил двуствольную подвижную 23-миллиметровую пушку, неуправляемые ракеты типа С-8, также возможна установка подвесных пушечных контейнеров, неуправляемых ракет типа С-13, противотанковых управляемых ракет "Атака" или ракет "Вихрь-1" и "Вихрь-1М". Новые дальнобойные ракеты позволяют вертолету уничтожать цели до входа в зону действия ручных комплексов ПВО.

Оборудование и приборы ночного видения дают возможность Ми-35П совершать полеты в любое время суток в простых и ограниченно сложных метеоусловиях. Максимальная скорость вертолета составляет 335 километров в час, крейсерская - 260 километров в час. Динамический потолок - 4500 метров. Дальность полета - 1000 километров.

Военные двух стран-партнеров уже выразили желание приобрести такие машины. Суммы контрактов и география поставок пока не раскрываются.

Противопожарная эскадрилья

Министерство национальной обороны Алжира хочет купить четыре противопожарных гидросамолета Бе-200. Предполагается также подписать опционное соглашение на поставку еще четырех машин. Решение о приобретении самолетов принято на фоне катастрофических пожаров, произошедших этим летом. К примеру, самолет-амфибия Бе-200ЧС успешно использовался при тушении природных пожаров в Греции. В течение двух месяцев было выполнено более 60 полетов над континентальной частью страны и островами: общий налет составил около 200 часов. На очаги возгорания сброшено более пяти тысяч тонн воды.

Преимущество производимого в Таганроге самолета Бе-200ЧС перед другими воздушными судами - возможность выполнять полеты при экстремально высокой температуре и быстрый подлет к месту пожара. Кроме того, Бе-200 способен выполнять забор и сброс воды в горной местности на курсах, недоступных для других самолетов-танкеров.

Кстати, Объединенная авиастроительная корпорация планирует сформировать эскадрилью самолетов-амфибий Бе-200ЧС.

- Рассматриваем возможность использования до десяти гидросамолетов в этой эскадрилье, чтобы они круглый год тушили пожары, при этом летом самолеты будут работать в северном полушарии, а зимой - в южном, - заявил первый заместитель генерального директора ОАК Сергей Ярковой.

Кстати

На форуме "Армия-2021" был заключен 41 государственный контракт с 27 предприятиями различных отраслей промышленности: авиационной, судостроительной, космической, радиоэлектронной и тяжелого машиностроения на общую сумму 500 миллиардов рублей. Минобороны России рассчитывает в ближайшее время получить свыше 1,3 тысячи образцов вооружения и техники.