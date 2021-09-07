На Дону разработали бетонные конструкции повышенной прочности

Известно, что для изготовления бетона используются щебень, песок, цемент и вода. Иногда в смесь добавляют так называемые дисперсные волокна, или фибры, стальные, базальтовые или полипропиленовые. Специалисты решили испытать их комбинации, чего раньше еще не делали.

- Мы выбрали для опытов три различных вида волокон, которые добавляли в смесь для создания строительного материала, и попробовали все возможные комбинации, - пояснил один из авторов разработки, доцент кафедры "Инженерная геология, основания и фундаменты" Донского государственного технического университета Сергей Стельмах.

Проведенные исследования показали, что наилучший эффект достигается, если добавлять одновременно стальные и базальтовые фибры. Испытания нового материала проводились в вузовской лаборатории. В результате выяснилось, что произведенный с помощью стали и базальта бетон обладает большой устойчивостью к возникновению трещин от природного воздействия, а прочность бетонных конструкций повышается на 80 процентов.

Использование разработки донских ученых в промышленном производстве поможет решить проблему разрушения зданий и сооружений под воздействием внешней среды.

- Износостойкость бетона будет значительно выше, следовательно, повысится и безопасность эксплуатации конструкций, сделанных из этого материала, - заключает Стельмах.

Исследователи также пришли к выводу, что при производстве стройматериала щебень лучше заменить на керамзит, который обладает хорошей пористостью - это позволит сделать железобетонные изделия легче и намного улучшит их теплоизоляционные свойства.