На Дону разработали бетонные конструкции повышенной прочности

Новости

Песков рассказал про риски масштабной приватизации 13:07
Песков: Россия пока не принимала решений о признании талибов 13:06
В Уфе 102-летняя пенсионерка вылечилась от Covid-19 13:06
Во Франции пройдет общенациональное прощание с Жан-Полем Бельмондо 13:04
Песков: Россия не готова признать биткойн официальной валютой 13:03
ЦИК: Онлайн-голосование в России может работать по принципу конструктора 13:03
В Пскове у пустующего кинотеатра нашли древнюю церковь 13:03
Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Саратов 12:59
Депутат призвал вернуть смертную казнь для педофилов после трагедии в Кузбассе 12:57
Денис Проценко: Новая волна COVID-19 может начаться через месяц 12:50
Президент Бразилии запретил соцсетям удалять не понравившийся им контент 12:46
Названы регионы-лидеры по цифровизации госуслуг 12:45
Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве девочек в Кузбассе 12:45
АТОР: На курортах России летом 2021 года отдохнуло около 20 млн туристов 12:31
Собянин: В День города проезд по МЦК будет бесплатным 12:31
ЦИК запускает тренировку онлайн-голосования 12:25
В Индии при починке лифта нашли человека, умершего в кабине 24 года назад 12:24
Искусственный интеллект дописал Десятую симфонию Бетховена 12:15
Производство алкоголя в России уменьшается 12:11
Ален Делон о смерти Жан-Поля Бельмондо: Я совершенно раздавлен 12:07
Полярную станцию "Восток" отправили из Петербурга в Антарктиду 11:54
Оперштаб: В Москве выявлено 1187 новых случаев COVID-19 11:54
В Подмосковье запустили сервисы для отслеживания хода социальной газификации 11:46
В Минтруде рассказали, какие документы по охране труда изменятся 11:43
В Кузбассе две пропавшие школьницы найдены убитыми 11:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 12:32

На Дону разработали бетонные конструкции повышенной прочности

Текст: Елена Онегина
Российская газета - Экономика Юга России № 203(8554)
Известно, что для изготовления бетона используются щебень, песок, цемент и вода. Иногда в смесь добавляют так называемые дисперсные волокна, или фибры, стальные, базальтовые или полипропиленовые. Специалисты решили испытать их комбинации, чего раньше еще не делали.

- Мы выбрали для опытов три различных вида волокон, которые добавляли в смесь для создания строительного материала, и попробовали все возможные комбинации, - пояснил один из авторов разработки, доцент кафедры "Инженерная геология, основания и фундаменты" Донского государственного технического университета Сергей Стельмах.

Фото: Елена Вторушина
Ученые изобрели датчик для прогнозирования катаклизмов природы

Проведенные исследования показали, что наилучший эффект достигается, если добавлять одновременно стальные и базальтовые фибры. Испытания нового материала проводились в вузовской лаборатории. В результате выяснилось, что произведенный с помощью стали и базальта бетон обладает большой устойчивостью к возникновению трещин от природного воздействия, а прочность бетонных конструкций повышается на 80 процентов.

Использование разработки донских ученых в промышленном производстве поможет решить проблему разрушения зданий и сооружений под воздействием внешней среды.

- Износостойкость бетона будет значительно выше, следовательно, повысится и безопасность эксплуатации конструкций, сделанных из этого материала, - заключает Стельмах.

Исследователи также пришли к выводу, что при производстве стройматериала щебень лучше заменить на керамзит, который обладает хорошей пористостью - это позволит сделать железобетонные изделия легче и намного улучшит их теплоизоляционные свойства.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве девочек в Кузбассе
За сутки в России подтверждено 17 425 случаев COVID-19 в 85 регионах
Собянин: В День города проезд по МЦК будет бесплатным
Кудрин объяснил, почему пора сократить госсектор в экономике
Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Быкова к 13 годам колонии