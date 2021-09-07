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07.09.2021 14:47
Рубрика: Общество

На Кубани из-за выявленных случаев COVID-19 закрыли детский сад

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Динском районе Краснодарского края закрыли детский сад из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Фото: iStock
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Воспитанники в течение 14 дней будут находиться на самоизоляции. За это время в учреждении проведут дополнительную санитарную обработку помещений. Точное число заболевших пока не уточняются.

Кроме того, по информации министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края также на карантин закрыли 26 групп в 21 детском саду Анапы, Сочи, Краснодара, Выселковского, Калининского, Крыловского, Курганинского, Новокубанского, Новопокровского, Староминского, Тбилисского и Туапсинского районов. Приостановили очные занятия в четырех классах школ Краснодара, Сочи и Ленинградского района, а также в двух группах Курганинского аграрно-технологического техникума.

По данным минздрава края, за последние сутки на Кубани подтвердились 240 новых случаев заражения COVID-19. Вирус обнаружили у 174 женщин и 66 мужчин, в том числе заболел 21 ребенок. Возраст пациентов - от одного месяца до 90 лет. Всего с начала пандемии в регионе инфекцию выявили у 68 669 человек. С выздоровлением выписано 49 829 пациентов, 5465 больных, к сожалению, спасти не удалось.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

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