На Кубани из-за выявленных случаев COVID-19 закрыли детский сад

В Динском районе Краснодарского края закрыли детский сад из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Воспитанники в течение 14 дней будут находиться на самоизоляции. За это время в учреждении проведут дополнительную санитарную обработку помещений. Точное число заболевших пока не уточняются.

Кроме того, по информации министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края также на карантин закрыли 26 групп в 21 детском саду Анапы, Сочи, Краснодара, Выселковского, Калининского, Крыловского, Курганинского, Новокубанского, Новопокровского, Староминского, Тбилисского и Туапсинского районов. Приостановили очные занятия в четырех классах школ Краснодара, Сочи и Ленинградского района, а также в двух группах Курганинского аграрно-технологического техникума.

По данным минздрава края, за последние сутки на Кубани подтвердились 240 новых случаев заражения COVID-19. Вирус обнаружили у 174 женщин и 66 мужчин, в том числе заболел 21 ребенок. Возраст пациентов - от одного месяца до 90 лет. Всего с начала пандемии в регионе инфекцию выявили у 68 669 человек. С выздоровлением выписано 49 829 пациентов, 5465 больных, к сожалению, спасти не удалось.