На Кубани из-за затоплений пострадало 11 процентов урожая риса

На Кубани из-за затоплений сельскохозяйственных земель, вызванных сильнейшими ливнями, пострадало около 12,7 тысяч гектаров рисовых чеков, что составляет около 11 процентов всех посевов культуры. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, говоря о старте уборки урожая риса в Краснодарском крае.

Сейчас рисосеющие предприятия (Кубань является основным регионом по выращиванию этой культуры в стране) уже приступили к техническому сбросу воды, чтобы затем начать сбор. Завершить уборочную кампанию планируется до 20 октября.

- На сегодняшний день посевы риса находятся в хорошем состоянии - традиционно 100 процентов сорта отечественной селекции, - сказал губернатор Кубани. - Засеянная площадь в текущем году составила 118,2 тысяч гектаров. Рассчитываем собрать урожай риса не ниже уровня прошлого года.

При этом известно, что 2020 году урожай культуры на Кубани составил 900 тысяч тонн. Такой же был собран и в 2019 году.

Глава региона отметил, что для уборки риса в этом сезоне задействуют 1,9 тысяч единиц сельхозтехники. В том числе это 708 комбайнов. Скашивать рис будут 414 машин, а для вывоза задействуют около 750 грузовиков.

Говоря о негативных последствиях прошедшего в крае мезоциклона, губернатор отметил, что оказались затопленными 12,7 тысяч гектаров чеков.

- Пострадало 18 рисоводческих хозяйств, - сказал глава региона, - сильнее всего стихия ударила по Славянскому и Темрюкскому районам. К сожалению, несмотря на отвод воды из рисовых чеков, а насосные агрегаты и спецтехнику мы доставляли даже из других муниципалитетов, специалисты прогнозируют потери урожая риса на площади 2,2 тысяч гектаров.

Таким образом, исходя из озвученных цифр, ожидается полная потеря около двух процентов урожая риса.