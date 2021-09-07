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07.09.2021 18:46
Рубрика: Экономика

Начались продажи туров на Новый год со скидкой 35%

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)
Одним из хитов продаж на Новый год станут горнолыжные туры по России, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). До 15 ноября туры можно приобрести со скидкой 20-35%.

Сейчас самые доступные туры, например, на Красную Поляну в Сочи на пять новогодних дней, можно забронировать за 35 тысяч рублей на человека, включая ски-пасс, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Поездка на четыре дня на Новый год в Санкт-Петербург обойдется от 20 тысяч рублей. Но эти цены туроператоры сейчас предлагают по акциям раннего бронирования.

Фото: РИА Новости
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Особенно будут востребованы такие курорты, как Красная Поляна в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области. Также в пятерку популярных направлений войдет курорт Хибины в Мурманской области, особенно если туда опять будут запущены чартеры, сказала Ломидзе.

При этом пока количество туристов, готовых забронировать туры даже со значительной скидкой, все же невелико. Туристы предпочитают бронировать туры за три-четыре недели до поездки. В итоге спрос на Новый год еще не оформился.

Пандемия коронавируса наложила отпечаток и на прошедший летний сезон.

Туристы опасаются бронировать туры заранее. А введение требований в Краснодарском крае о заселении туристов в отели только с сертификатами вакцинации вызвало резкое снижение спроса. Тем не менее этот регион все же лидирует по числу поездок. Российские направления в целом оказались популярнее зарубежных.

На самых популярных курортах - в Краснодарском крае, Крыму и Калининграде - в высоком летнем сезоне приняли более 20 млн поездок.

А вот на самом популярном зарубежном направлении - в Турции, в летний сезон, по предварительным данным, отдохнуло около 2,4 млн россиян. Всего в этом году Турцию посетят около 4,5 млн российских туристов. Это направление остается самым востребованным у россиян, даже несмотря на вводившийся в этом году временный запрет на турпоездки. Популярности Турции способствуют чартерные рейсы и доступные относительно других направлений цены на туры.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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При этом показатели по турпотоку в этом году в Турцию не превысят данные 2019 года, когда в стране отдохнули почти 6 млн россиян.

Тем более не выйдет на прежние показатели по турпотоку Египет, хотя это круглогодичное направление. С начала 2021 года страну посетили более 250 тысяч российских туристов. Туры на курорты Египта сейчас доступны для жителей 41 российского города. Но летают в Шарм-эль-Шейх и Хургаду только регулярные рейсы. Отсутствие чартеров делает такие туры дороже. В результате стоимость отдыха в Египте оказалась сейчас в 2-2,5 раза выше, чем этого ожидали туристы и туркомпании, отметила Ломидзе. Сейчас средняя стоимость туров в Египет составляет 50-60 тысяч рублей на человека на неделю с размещением в гостинице "четыре звезды" по системе "все включено". Между тем Египет всегда был самым недорогим из зарубежных направлений. Потому турпоток в эту страну рос. До закрытия Египта страна занимала второе место после Турции по числу отдыхавших там россиян. В 2015 году, до закрытия страны для российских туристов, совокупный турпоток составлял 2,3 млн российских туристов.

Подорожали на 30-70% по сравнению с 2019 годом в целом почти все зарубежные направления, отметила Ломидзе. Остались примерно на том же уровне только цены на отдых в Турции, Доминикане, ОАЭ.

В результате большинство открытых зарубежных туристических направлений, являясь по сути массовыми, по уровню цен перешли в премиальный сегмент. Эти тенденции обозначились в 2020 и окончательно закрепились в 2021 году.

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