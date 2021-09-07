Портовая ОЭЗ под Астраханью станет транспортным коридором "Север-Юг"

Минэкономразвития России выдало свидетельство первого резидента портовой особой экономической зоны, которая создается в Лиманском районе Астраханской области. Этот статус получила портово-логистическая компания "Каспий" совместно с немецким партнером Martrade Holding. Инвесторы вложат в проект 27 миллиардов рублей, построив порт с контейнерным хабом. По мнению экспертов, его появление станет стимулом для развития инфраструктуры всего региона.

Как сообщили "РГ" в отделе информации особой экономической зоны "Лотос", которая сейчас является управляющей компанией портовой ОЭЗ, первый резидент является якорным и во многом будет определять дальнейшее развитие всей территории. На начальном этапе проекта, рассчитанном до 2023 года, планируется обустроить существующие причалы N 8 и N 9 морского порта Оля и ввести в эксплуатацию четыре терминала общей мощностью более трех миллионов тонн. Здесь установят погрузочно-разгрузочное оборудование, автомобильный и железнодорожный КПП. Затем пройдут дноуглубительные работы и начнется расширение портового комплекса. Будет обустроен участок площадью 250 гектаров в семи километрах южнее порта Оля, в районе ильменя Забурунного.

Сейчас готовится проект строительства первого этапа инфраструктуры портовой ОЭЗ. Более 10 миллиардов рублей выделят из федерального бюджета. После полноценного ввода порта в эксплуатацию (ориентировочно это произойдет к 2031 году) его оборот составит восемь миллионов тонн грузов в год, тогда как сейчас все порты региона принимают три миллиона тонн грузов. Как сообщили на заседании экспертного совета портовой зоны, по оценке немецкой Hamburg Port Consulting, к 2050 году потенциальный грузооборот нового астраханского порта может составить 19 миллионов тонн. Здесь будет создано не менее 800 новых рабочих мест.

Гендиректор ОЭЗ "Лотос" Сергей Милушкин считает, что расширение портовой зоны стимулирует инфраструктурные проекты по всей Астраханской области. Например, начнется строительство северного обхода города, ориентировочная стоимость которого составит 20 миллиардов рублей. 12-километровая трасса с новым двухъярусным мостом через Волгу должна соединить два международных транспортных коридора: "Север-Юг" и "Запад-Восток". В связи с этим ожидается увеличение количества заказов на судостроительных заводах и развитие социальной инфраструктуры.

- Уже сегодня надо задуматься о том, где будут жить работники портовой зоны. Мы обратились в правительство Астраханской области с предложением построить поселок с использованием имеющихся региональных и федеральных программ, с привлечением инвесторов и партнеров, - заявил Милушкин.

Для жилой застройки портовой ОЭЗ уже определен участок площадью 50 гектаров. На нем предлагается разместить малоэтажные дома с типовыми квартирами стоимостью 2,2 - 2,5 миллиона рублей, детский сад на 100 мест, магазин, физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиницу. Расходы на масштабную застройку только этой территории, по предварительным расчетам, могут составить около 7,5 миллиарда рублей.

Как ранее писала "РГ", портовая особая экономическая зона была учреждена постановлением правительства России в ноябре 2020 года. Инвесторов она интересует, прежде всего, как один из ключевых пунктов транспортного коридора "Север-Юг", модернизации которого больше 20 лет ждет Европа и Азия. Из-за отсутствия инфраструктуры на этом маршруте грузопоток идет через Персидский залив. Между тем путь по Каспию гораздо короче. К примеру, из Мумбаи в Москву через Астрахань можно добраться всего за 19 дней, а через Средиземное море - за 45.

По данным Минэкономразвития РФ, уже подписаны соглашения о намерениях о строительстве крупных объектов и создании новых предприятий в портовой ОЭЗ еще с четырьмя компаниями. Например, лондонская Murphy Group Holdings UK Ltd планирует построить здесь таможенно-логистический комплекс, а астраханская "Сарма" - возвести логистический центр и провести к порту железнодорожные пути. Российская компания "Теклеор" намеревается создать центр антимикробной обработки продуктов потоком ускоренных электронов, а иранская "Реха Азин Сафхэ" - завод по изготовлению оборудования для переработки мяса крупного рогатого скота и птицы. Новую портовую зону объединят с уже существующей ОЭЗ промышленно-производственного типа "Лотос" в Наримановском районе Астраханской области. В результате в регионе будет сформирован Каспийский кластер.

Кстати

Резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты НДС. Кроме того, они будут платить по сниженной ставке налоги на прибыль, имущество, землю и транспорт, а также получат льготы на таможенные платежи.