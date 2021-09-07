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07.09.2021 10:28
Рубрика: Власть

В Адыгее завершили реконструкцию трассы от станицы Даховской к плато Лагонаки

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Масштабная реконструкция дороги от станицы Даховской к плато Лагонаки, необходимая Адыгее для развития туристической отрасли, завершена, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Как уже сообщалось, реконструкцию дороги Даховская - Лагонаки в Майкопском районе Адыгеи протяженностью 11,1 километра, ведущей к основным природным достопримечательностям региона, планировалось завершить в конце 2021 года.

Фото: Алексей Гусев
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"Реконструкция дороги Даховская - Лагонаки завершена! Здесь заменено дорожное полотно, установлены барьерные ограждения, обустроены смотровые площадки, противоаварийные съезды, также трасса защищена от оползней. Работы были проведены в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Адыгея", - написал на своей странице в Instagram глава региона.

Кумпилов отметил, что ранее была отремонтирована дорога, ведущая к Гузериплю. Также продолжается строительство автодороги из Гузерипля к плато Лагонаки, которая закольцует две горные трассы. "Все это значительно повысит комфорт и безопасность жителей и гостей нашего региона, направляющихся в горную часть Адыгеи", - резюмировал он.

В реконструкцию вложено почти 475 миллионов рублей. Дорога переведена в третью категорию: расчетная скорость движения по ней составляет 50 км/ч, она имеет две полосы движения шириной 3,5 метра каждая, уточнили в региональном министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

Помимо дороги Даховская - плато Лагонаки в республике реализуется еще несколько крупных дорожных проектов. Один из них - строительство трассы в обход Майкопа. Это позволит разгрузить город от транзитного транспорта, повысит инвестиционную привлекательность Майкопа, улучшит экологию республиканской столицы, добавили в региональном министерстве.

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