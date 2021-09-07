В Ялте муниципальные парковки снова стали платными

В Ялте с 7 сентября заработали платные муниципальные парковки, контролировать оплату услуг на которых будут современные комплексы фотовидеофиксации "Дозор-М". Таким образом, девятимесячный период бесплатных парковок завершился. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Оператором парковочного пространства определен МКУ "Центр информационного и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления МОГО Ялта РК".

- Стоимость парковки зависит от выбранной зоны - от 35 до 50 рублей в час для легковых автомобилей и от 70 до 100 рублей в час - для грузовых, - пояснили в мэрии.

Все муниципальные парковки будут работать круглогодично без выходных и праздничных дней с 8 до 20 часов. Они оборудованы дорожными знаками, информационными табло и дорожной разметкой. Оплатить их услугу можно тремя способами - через мобильное приложение Ruparking, терминалы банков и платежных систем, а также через сайт yaltaparking.ru. Кстати, с помощью последнего можно познакомиться с расположением всех платных парковок.

- Комплексы фотовидеофиксации "Дозор-М" будут фиксировать припаркованные автомобили по обеим сторонам дороги, - рассказали в администрации. - Они распознают номера и автоматически проверяют наличие оплаты. Если машина стоит дольше 15 минут, а оплаченной сессии нет - формируется материал для вынесения постановления. Нарушитель получит письмо со штрафом. Договоренности об организации получения персональных данных нарушителей между административными комиссиями и МВД уже есть.

О намерении создать сеть из 36 платных муниципальных парковок на 565 машино-мест, в том числе 76 для инвалидов, в мэрии заявили в апреле 2021 года. Предполагается, что новый сервис будет ежегодно приносить городской казне до 65 миллионов рублей, тогда как раньше эти деньги растворялись и исчезали в карманах работавших в "полутени" частников. Например, в 2019 году от 23 платных парковок казна города получила всего 450 тысяч рублей, то есть каждая из парковок приносила 54 рубля в день. Поэтому в декабре 2020 году горсовет принял решение до создания автоматизированной системы муниципальных парковок временно сделать их бесплатными.