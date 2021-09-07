В Ялте муниципальные парковки снова стали платными

Новости

Умер Нино Кастельнуово, сыгравший главную роль в "Шербурских зонтиках" 19:13
Собянин предложил обсудить с москвичами название новой станции МЦД на Комсомольской площади 18:57
Директор курской школы вырвал серьгу из уха ученика 18:52
Винер-Усманова прокомментировала снятие сборной Израиля с чемпионата мира 18:44
Анна Кузнецова выступила за пожизненное наказание для педофилов 18:43
В Петербурге прочтут имена погибших в блокаду 18:40
Джилл Байден вернется на работу с полным рабочим днем 18:39
ФАС снова оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу 18:30
МИД: На объявлении правительства Афганистана будет представитель РФ 18:15
Захарова назвала фейком публикацию NYT о визите каталонских сепаратистов в РФ 17:59
На торги выставляется шляпа Наполеона 17:55
Нобелевский лауреат открывает в МФТИ научный центр 17:52
В Сербии увековечат память о русских добровольцах 17:46
Матвиенко предложила объединить под эгидой ВОЗ финансирование борьбы с инфекциями 17:39
Мурашко рассказал о ситуации с вакцинами от COVID-19 в регионах 17:36
Вратарь Крицюк рассказал о переходе в "Зенит" 17:34
Более 19 тысяч приложений для Android раскрывают данные пользователей 17:33
Минстрой модернизирует учет сертификатов на получение жилья 17:25
Расселл подписал контракт с командой Mercedes 17:10
Россия не будет принимать участия в министерской встрече по Афганистану 17:00
Международные резервы РФ снова обновили исторический максимум 16:47
Прокуроры начали формировать сводный план проверок бизнеса на 2022 год 16:44
Мурашко: Молодежь и беременные стали попадать в группу риска по COVID-19 16:35
Мурашко рассказал о доле непривитых в числе госпитализаций с COVID-19 16:30
В Москве открыли памятник молодому Достоевскому 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 18:37
Рубрика: Экономика

В Ялте муниципальные парковки снова стали платными

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Ялте с 7 сентября заработали платные муниципальные парковки, контролировать оплату услуг на которых будут современные комплексы фотовидеофиксации "Дозор-М". Таким образом, девятимесячный период бесплатных парковок завершился. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Фото: Фонд поддержки и развития физкультуры и спорта
Какие туробъекты построят в Крыму после подписанных на ПМЭФ соглашений

Оператором парковочного пространства определен МКУ "Центр информационного и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления МОГО Ялта РК".

- Стоимость парковки зависит от выбранной зоны - от 35 до 50 рублей в час для легковых автомобилей и от 70 до 100 рублей в час - для грузовых, - пояснили в мэрии.

Все муниципальные парковки будут работать круглогодично без выходных и праздничных дней с 8 до 20 часов. Они оборудованы дорожными знаками, информационными табло и дорожной разметкой. Оплатить их услугу можно тремя способами - через мобильное приложение Ruparking, терминалы банков и платежных систем, а также через сайт yaltaparking.ru. Кстати, с помощью последнего можно познакомиться с расположением всех платных парковок.

- Комплексы фотовидеофиксации "Дозор-М" будут фиксировать припаркованные автомобили по обеим сторонам дороги, - рассказали в администрации. - Они распознают номера и автоматически проверяют наличие оплаты. Если машина стоит дольше 15 минут, а оплаченной сессии нет - формируется материал для вынесения постановления. Нарушитель получит письмо со штрафом. Договоренности об организации получения персональных данных нарушителей между административными комиссиями и МВД уже есть.

О намерении создать сеть из 36 платных муниципальных парковок на 565 машино-мест, в том числе 76 для инвалидов, в мэрии заявили в апреле 2021 года. Предполагается, что новый сервис будет ежегодно приносить городской казне до 65 миллионов рублей, тогда как раньше эти деньги растворялись и исчезали в карманах работавших в "полутени" частников. Например, в 2019 году от 23 платных парковок казна города получила всего 450 тысяч рублей, то есть каждая из парковок приносила 54 рубля в день. Поэтому в декабре 2020 году горсовет принял решение до создания автоматизированной системы муниципальных парковок временно сделать их бесплатными.

В регионах Экономика Транспорт Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Стал известен полный состав нового правительства Афганистана
После убийства двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности
Путин решил отдохнуть в Сибири в компании Шойгу
ФСБ назвала организаторов диверсии на газопроводе в Крыму
Мурашко рассказал о доле непривитых в числе госпитализаций с COVID-19
Как изменится жизнь россиян в сентябре. Главные законы
Зачем владельцы трехкомнатных квартир переделывают их в студии