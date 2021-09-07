В ЮФО предприятия начали строить собственные объекты электрогенерации

Предприятия юга все чаще делают ставку на собственные энергоцентры. Например, в Ростовской области сразу два завода, выпускающие автомобильные диски и оборудование для теплиц, сейчас монтируют газопоршневые электростанции. По мнению специалистов, к такому решению многие компании приходят на определенном этапе своего развития. Сегодня практически все крупные предприятия на Дону имеют собственные объекты генерации, а со временем их станет еще больше.

Свой киловатт карман не тянет

Рост тарифов и увеличение цены на техническое присоединение к сетям побуждает руководство компаний задумываться о самостоятельном энергообеспечении. Объекты собственной генерации создают те предприятия, которые столкнулись с дефицитом энергии, расширяют производство или открывают новый бизнес. Особенно остро проблема ощущается, если себестоимость производимой продукции сильно зависит от тарифов на электричество и тепло.

- Самым простым способом кажется присоединение к общим электросетям, - говорит Александр Прокопенко, главный инженер компании, производящей напольные покрытия. - Но платить придется по ценам, установленным для промышленных предприятий, а мощность будет зависеть от наличия свободного резерва вблизи производственной площадки. Для подключения необходимо выполнить технические условия сетевой компании-поставщика. В зависимости от расчетного количества необходимой электроэнергии и состояния инфраструктуры (линий электропередачи, кабелей, трансформаторных подстанций) предпринимателю, возможно, придется построить подстанцию определенной мощности. Если пропускной способности не хватит, надо модернизировать трансформаторы, высоковольтные ячейки, ЛЭП. При этом ориентировочная стоимость трансформаторной подстанции от двух миллионов рублей и выше.

Прибавьте сюда расходы на силовой кабель и его прокладку, строительство ЛЭП, высоковольтных ячеек. Это только прямые затраты. Плюс разработка и согласование проекта "с нуля" в различных инстанциях. Подобные процедуры необходимы и для модернизации существующего оборудования. Наша компания проходила через все это. Сначала мы работали на старом предприятии, расположенном в одном из промышленных районов города. При расширении выбрали участок неподалеку от Ростова, уже оборудованный собственной станцией. Это было одно из важнейших требований к производственной площадке. Энергии, которую вырабатывает станция, нам пока хватает.

Торговцы энергией

Окупаемость собственной электростанции - от полутора до пяти лет. Но не всегда для ее пуска компания решается вытащить из бизнеса несколько десятков, а то и сотню миллионов рублей (в зависимости от мощности объекта). Чтобы наладить собственную генерацию, коммерсанты зачастую берут кредиты, приобретают оборудование в лизинг, то есть идут на риск. Зато стоимость электроэнергии, выработанной энергоцентрами компании, оказывается ниже в два, а то и в три раза. Кроме того, предприятие получает еще и тепловую энергию, которая может пойти на обогрев помещений. Однако вопрос рентабельности малой генерации в промышленности не всегда очевиден.

- Нередко компании и хотели бы присоединиться к сетям, но нет такой возможности, или само присоединение неоправданно дорого, - поясняет кандидат физико-математических наук ЮФУ Игорь Давидович. - Поэтому приходится строить свои мощности. Но это непрофильный вид деятельности для компаний, а значит, невыгодный. Продавать излишки энергии государство законодательно разрешило частным электростанциям в марте этого года, но инвесторы, как правило, изначально рассчитывают на свои потребности. Поэтому пока революционных изменений на энергетическом рынке не произошло. Многие не знают, как правильно выйти на рынок, сталкиваются с достаточно сложными условиями регистрации. А если излишки и есть, то их немного, так что игра не стоит свеч. И все-таки я думаю, когда предприниматели разберутся в нюансах законодательства и научатся правильно торговать энергией, процесс пойдет более активно.

По словам Давидовича, зачастую события, напрямую не связанные с промышленностью или сельским хозяйством, оказывают непосредственное влияние на обеспечение мощностью новых проектов в этих сферах. Такими событиями на юге стали Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу в Ростове-на-Дону. Так, в Ростове для бесперебойной подачи электричества во время игр футбольного первенства на левом берегу Дона была построена подстанция "Спортивная ". Ее возвели за год, при этом пришлось решать сложнейшие инженерные задачи. Для устойчивости фундамента сделали шестиметровую насыпь и забили в грунт 220 18-метровых свай. Кабель прокладывали в том числе под руслом реки на глубине 5 - 6 метров. Мощность подстанции составила 80 мегавольт-ампер, этого достаточно, чтобы запитать энергией небольшой город. Сейчас она снабжает электричеством всю левобережную зону: инфраструктуру стадиона "Ростов-арена", базы отдыха, часть промышленных объектов. И ее мощности хватит для развития этой локации в ближайшие годы.

- Благодаря современной станции идея ростовских властей застроить левобережье новыми жилыми кварталами и спортивными объектами не выглядит прожектом, это вполне реалистичный план, так как есть возможность запитать энергией все сооружения и дома, - говорит Давидович. - Уверен, что и бизнес воспользуется открывшимися перспективами. Однако они есть далеко не у всех предпринимателей.

Где деньги, инженеры?

Чтобы не зависть от сетевых компаний, бизнес пытается воспользоваться всеми видами доступной энергии. Вариантов масса: энергия Солнца, ветра, приливов и так далее. На юге активно развивается ветроэнергетика. Практически все регионы округа обзавелись мощными ветропарками. Крупные аграрные холдинги устанавливают солнечные батареи.

- Это общемировая тенденция, уже несколько лет в мире распространяется новая модель обеспечения энергией, которая предполагает децентрализованную генерацию, - рассказывает Давидович. - Часть потребителей использует собственные энергоисточники. Такая генерация называется распределенной. Она не требует передачи электроэнергии на значительные расстояния, позволяя задействовать источники небольшой мощности, в том числе и возобновляемые. Стимулы для развития новой генерации разные. В Европе хотят сократить зависимость от импорта углеводородов и повысить долю зеленой энергетики. В России потребители устали от постоянно растущих тарифов. Но не все так гладко с альтернативными источниками, как хотелось бы. Приведу элементарный пример. Мне довелось рассчитывать проект установки солнечных батарей для предприятия аграрного профиля. Теоретически мы собирались обеспечить энергией все хозяйство, но его руководитель не смог выделить для размещения батарей необходимую площадь, и к тому же приобрел панели другой конструкции. А надо признать, коэффициент полезного действия таких устройств до сих пор оставляет желать лучшего. В результате администрация предприятия и несколько производственных помещений освещаются за счет солнечных батарей, а остальную энергию по-прежнему приходится покупать. "Где деньги, инженеры?" - возникает вопрос у плательщика. Таким образом, на практике получается, что крупные компании могут обеспечить свою энергетическую независимость, а малый и средний бизнес - нет. Слишком большие вложения, длительный период окупаемости и невысокий КПД разочаровывает предпринимателей и побуждает их возвращаться к традиционным энергоносителям.

Тем не менее есть и удачные проекты. Один из них осуществил донской агрохолдинг, наладивший свою генерацию. На маслоэкстракционном заводе в Миллерово построена ТЭЦ, которая использует лузгу семян подсолнечника. Зола же применяется в качестве органического удобрения. Перспективные проекты реализованы на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе, где работает несколько солнечных электростанций, обеспечивающих значительную часть потребностей предприятия.

- Такие решения по плечу предприятиям-гигантам, но это не значит, что малому и среднему бизнесу не стоит пытаться идти по тому же пути. Даже небольшая выгода может сказаться на экономике. К тому же сейчас совершенствуются конструкции тех же солнечных батарей. И скоро всем нам придется серьезно задуматься о применении альтернативной энергетики. Введение Евросоюзом углеродного налога - это серьезный вызов. Для производства разных видов продукции будет установлен лимит на выбросы парниковых газов. Если они окажутся превышенными, то при продаже товара в Европу придется оплатить этот налог. По разным оценкам, его общая сумма для России может составить 4 - 5 миллиардов долларов в год. Раньше предполагалось, что налог будет введен с 2025 года, сейчас же речь идет о 2023-м.

Тем временем

Высокая стоимость электроэнергии для донского бизнеса объясняется несколькими причинами. Как говорит замруководителя Региональной службы по тарифам Ростовской области Вадим Ткачев, цены на электроэнергию для предприятий не регулируются государством с 2011 года. Стоимость киловатта на оптовом рынке высчитывается исходя из объемов потребления и устанавливается по итогам торгов, которые проходят каждый час. Днем эта цифра выше, ночью - ниже. По словам Ткачева, передавать более дешевую энергию из центра страны на юг не позволяют так называемые запертые сечения, или система линий электроэнергии, имеющая ограничения по величине перетока. Такие сечения препятствуют передаче дешевой электроэнергии туда, где она востребована, и приводят к скачкам цен. Значение имеет и большой износ сетей, который приводит к существенным потерям энергоресурса.