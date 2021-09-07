В регионах в рамках нацпроекта строят все больше новых школ и детсадов

Новости

Умер Нино Кастельнуово, сыгравший главную роль в "Шербурских зонтиках" 19:13
Собянин предложил обсудить с москвичами название новой станции МЦД на Комсомольской площади 18:57
Директор курской школы вырвал серьгу из уха ученика 18:52
Винер-Усманова прокомментировала снятие сборной Израиля с чемпионата мира 18:44
Анна Кузнецова выступила за пожизненное наказание для педофилов 18:43
В Петербурге прочтут имена погибших в блокаду 18:40
Джилл Байден вернется на работу с полным рабочим днем 18:39
ФАС снова оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу 18:30
МИД: На объявлении правительства Афганистана будет представитель РФ 18:15
Захарова назвала фейком публикацию NYT о визите каталонских сепаратистов в РФ 17:59
На торги выставляется шляпа Наполеона 17:55
Нобелевский лауреат открывает в МФТИ научный центр 17:52
В Сербии увековечат память о русских добровольцах 17:46
Матвиенко предложила объединить под эгидой ВОЗ финансирование борьбы с инфекциями 17:39
Мурашко рассказал о ситуации с вакцинами от COVID-19 в регионах 17:36
Вратарь Крицюк рассказал о переходе в "Зенит" 17:34
Более 19 тысяч приложений для Android раскрывают данные пользователей 17:33
Минстрой модернизирует учет сертификатов на получение жилья 17:25
Расселл подписал контракт с командой Mercedes 17:10
Россия не будет принимать участия в министерской встрече по Афганистану 17:00
Международные резервы РФ снова обновили исторический максимум 16:47
Прокуроры начали формировать сводный план проверок бизнеса на 2022 год 16:44
Мурашко: Молодежь и беременные стали попадать в группу риска по COVID-19 16:35
Мурашко рассказал о доле непривитых в числе госпитализаций с COVID-19 16:30
В Москве открыли памятник молодому Достоевскому 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 18:23
Рубрика: Власть

В регионах в рамках нацпроекта строят все больше новых школ и детсадов

Текст: Мария Голубкова, Валентина Зотикова, Наталья Коротченко, Анна Скрипка
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)
Первоклассник из Волгограда Максим Кисилев пошел в новую школу № 77. В ней будут учиться 800 ребят разрастающегося микрорайона "Санаторный", куда семья школьника перебралась четыре года назад. "При переезде нам сразу сказали, что рядом учебное заведение. И надо же - как повезло: его построили так быстро", - говорит Анастасия Кисилева.
Яркую, просторную школу со стадионом в новом микрорайоне "Санаторный" Волгограда построили всего за 1,5 года. Фото: Олег Димитров/пресс-служба губернатора Волгоградской области

Трехэтажное здание в красно-бежевых тонах возвели по программе "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда" всего за полтора года. Повезло жителям "Санаторного" и с детсадом. Это одно из лучших дошкольных учреждений в регионе, при строительстве были использованы высокотехнологичные материалы, позволяющие зимой сохранять тепло, а летом - прохладу. В садике есть кабинет логопеда, комната живой природы, просторный актовый зал и даже компьютерный класс. Кисилевы уже записали в очередь в ясельную группу свою девятимесячную дочь Ксению.

Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края
В Алтайском крае построят больше 20 новых школ

Новые образовательные учреждения появятся и в Ленинградской области. Только в одном жилом комплексе Новогорелово построят две школы на 550 и 640 учащихся и детский сад на 280 мест. Первая школа уже принимает ребят. Для учебы и всестороннего развития в ней есть все необходимое - специализированные кабинеты химии, физики, биологии, мастерские трудового обучения мальчиков и девочек со станками и швейными машинами, просторный актовый зал, начиненный современной машинерией для спектаклей и концертов, два спортзала с тренажерами и даже помещения продленного дня с двумя спальнями. Общая стоимость строительства составила 522 миллиона рублей.

Необычная школа на 800 учеников появилась в Липецке - занятия здесь будут вести на нескольких языках. Английский начнут преподавать уже первоклашкам, а с пятого класса школьники начнут изучать еще один язык дополнительно. Ну а в старших классах на иностранном языке проведут уроки сразу по нескольким предметам. Первого сентября за парты сели 240 младшеклассников и 560 учеников средних и старших классов. Школу строили в одном из новых микрорайонов Липецка - "Европейском" - в рамках нацпроекта. Объем финансирования превысил 640 миллионов рублей, свыше 610 из которых - средства федерального бюджета.

Примечательно, что это первая полилингвальная школа в Липецке. Ранее в городе делали акцент на подготовке кадров для промышленности, именно поэтому здесь есть учебные заведения с техническим уклоном, сосредоточенные на преподавании точных наук. Однако со временем выросла и потребность в гуманитариях: как известно, без знания иностранного языка построить карьеру и бизнес сейчас сложно.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Образование Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия ЮФО Волгоградская область Волгоград СЗФО Ленинградская область ЦФО Липецкая область Липецк Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

"Единая Россия" предлагает отменить обязательный техосмотр
Стал известен полный состав нового правительства Афганистана
После убийства двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности
ФСБ назвала организаторов диверсии на газопроводе в Крыму
Мурашко рассказал о доле непривитых в числе госпитализаций с COVID-19
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией