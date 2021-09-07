В регионах в рамках нацпроекта строят все больше новых школ и детсадов

Первоклассник из Волгограда Максим Кисилев пошел в новую школу № 77. В ней будут учиться 800 ребят разрастающегося микрорайона "Санаторный", куда семья школьника перебралась четыре года назад. "При переезде нам сразу сказали, что рядом учебное заведение. И надо же - как повезло: его построили так быстро", - говорит Анастасия Кисилева.

Яркую, просторную школу со стадионом в новом микрорайоне "Санаторный" Волгограда построили всего за 1,5 года. Фото: Олег Димитров/пресс-служба губернатора Волгоградской области

Трехэтажное здание в красно-бежевых тонах возвели по программе "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда" всего за полтора года. Повезло жителям "Санаторного" и с детсадом. Это одно из лучших дошкольных учреждений в регионе, при строительстве были использованы высокотехнологичные материалы, позволяющие зимой сохранять тепло, а летом - прохладу. В садике есть кабинет логопеда, комната живой природы, просторный актовый зал и даже компьютерный класс. Кисилевы уже записали в очередь в ясельную группу свою девятимесячную дочь Ксению.

Новые образовательные учреждения появятся и в Ленинградской области. Только в одном жилом комплексе Новогорелово построят две школы на 550 и 640 учащихся и детский сад на 280 мест. Первая школа уже принимает ребят. Для учебы и всестороннего развития в ней есть все необходимое - специализированные кабинеты химии, физики, биологии, мастерские трудового обучения мальчиков и девочек со станками и швейными машинами, просторный актовый зал, начиненный современной машинерией для спектаклей и концертов, два спортзала с тренажерами и даже помещения продленного дня с двумя спальнями. Общая стоимость строительства составила 522 миллиона рублей.

Необычная школа на 800 учеников появилась в Липецке - занятия здесь будут вести на нескольких языках. Английский начнут преподавать уже первоклашкам, а с пятого класса школьники начнут изучать еще один язык дополнительно. Ну а в старших классах на иностранном языке проведут уроки сразу по нескольким предметам. Первого сентября за парты сели 240 младшеклассников и 560 учеников средних и старших классов. Школу строили в одном из новых микрорайонов Липецка - "Европейском" - в рамках нацпроекта. Объем финансирования превысил 640 миллионов рублей, свыше 610 из которых - средства федерального бюджета.

Примечательно, что это первая полилингвальная школа в Липецке. Ранее в городе делали акцент на подготовке кадров для промышленности, именно поэтому здесь есть учебные заведения с техническим уклоном, сосредоточенные на преподавании точных наук. Однако со временем выросла и потребность в гуманитариях: как известно, без знания иностранного языка построить карьеру и бизнес сейчас сложно.