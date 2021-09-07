В Севастополе построят военный и гражданский логистический центр за 17 млрд рублей

Крупнейший банк Крыма РНКБ профинансирует строительство производственно-логистического комплекса для Минобороны РФ в Севастополе на 13,4 миллиарда рублей. Основное предназначение - хранение и ремонт имущества Вооруженных сил России. Но инфраструктурой ПЛК "Севастополь" смогут воспользоваться и предприниматели: на отдельном участке возведут оптово-распределительный центр, который поможет увеличить товарооборот и снизить цены в городе-герое.

Комплекс построят в рамках концессионного соглашения между Минобороны и ООО "Управляющая компания "Совфрахт". Он займет 137 гектаров в районе Инкермана. Проект реализуют на землях военного ведомства в соответствии с распоряжением правительства РФ 1089-р от 31.05.2018 года. Согласно документу, грузооборот комплекса составит 123 тысячи тонн в год, площади для хранения - 170 тысяч квадратных метров. Предусмотрено строительство складов, площадок для открытого хранения имущества и техники, создание инженерной и транспортной инфраструктуры. В состав ПЛК "Севастополь" войдут причальная стенка, автомобильная и железная дороги. Объект должны сдать в декабре 2024 года.

Общая стоимость составит около 17 миллиардов рублей. Из них 13,4 миллиарда - кредитные средства. Соглашение о финансировании с банком РНКБ было подписано во время форума "Армия-2021" 28 августа.

"В рамках концессионного соглашения "Совфрахт" должен на свои и заемные средства построить объекты федеральной инфраструктуры в составе комплекса, которые после окончания строительства передадут государству, а также объекты для коммерческой деятельности. ПЛК "Севастополь" станет крупнейшим логистическим центром в Крыму", - заверили в пресс-службе компании.

По словам руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны России Валерия Муминджанова, ПЛК "Севастополь" станет принципиально новым объектом материально-технической инфраструктуры Вооруженных сил.

- Мультимодальный транспортно-логистический центр будет выполнять функции накопления, содержания, обслуживания, комплектования и адресной доставки материальных средств и техники с применением современных технологий хранения, с цифровизацией учета на базе исключительно отечественных технологий, - сообщил Муминджанов.

Гендиректор компании-концессионера Дмитрий Пурим рассказал, что проектирование для многих этапов работы завершили, документы направят в Главгосэкпертизу. Строительство планируют закончить в установленные сроки.

Проект также включает создание оптово-распределительного центра (ОРЦ), который будут использовать в коммерческих целях.

"При использовании железнодорожной, морской и автомобильной инфраструктуры производственно-логистического комплекса себестоимость доставки продукции снизится, появится возможность крупных поставок продуктов по более выгодным ценам, что также должно сказаться на их стоимости в розничных магазинах города", - считают в управляющей компании.

Вице-губернатор Севастополя Мария Литовко пояснила "РГ", что с появлением крупного оптово-распределительного центра регион сможет обойтись без цепочки торговых посредников, в результате выиграют и производители, и покупатели.

- ОРЦ поможет торговым сетям и другим розничным объектам избавиться от множества посредников, - говорит Литовко. - Инструмент ОРЦ позволяет производителю сразу привезти свою продукцию в большой логистический центр, откуда торговые сети будут забирать товар. В результате цепочка посредников уходит. Для Севастополя этот проект очень важен. Все производители, в том числе местные, смогут поставлять свои товары в ОРЦ. У наших производителей также будет возможность отправлять товары в другие регионы России.

По словам Литовко, ОРЦ будет специализироваться, в первую очередь, на продуктах. Площадка в Инкермане удобна с точки зрения логистики, оттуда можно доставлять товары по суше и по морю.

- Будут предусмотрены условия для хранения разных групп товаров, холодильники, склады, - говорит вице-губернатор. - Создание этого центра мы обсуждали с владельцами торговых сетей, инвестор формировал техзадание с учетом пожеланий участников рынка.

Литовко сообщила, что правительство Севастополя участвует в реализации проекта, помогая снимать административные барьеры, если они будут возникать. Она напомнила, что в этом году правительство РФ включило Крым и Севастополь в программу поддержки ОРЦ. В 2022 году из федерального бюджета начнут возмещать 20 процентов стоимости строительства таких объектов. По ее словам, в Севастополе могут появиться и другие логистические центры. Один из инвесторов уже обратился к властям города с таким предложением. .

Тем временем

Под Симферополем в следующем месяце откроется первый на полуострове крупный логистический центр. Он строится на участке площадью 9,2 гектара, общая площадь складских помещений составит 40 тысяч квадратных метров. Комплекс расположен на Московском шоссе близ трассы "Таврида". В октябре инвестор уже планирует оказывать клиентам полный комплекс логистических услуг от аренды складов с современной системой управления до доставки грузов.

Еще один оптово-распределительный центр стоимостью 5,5 миллиарда рублей построят к началу 2023 года в селе Чистенькое под Симферополем. Его возводит владелец крупнейшей на полуострове торговой сети. Комплекс площадью 52,7 тысячи квадратных метров сможет вместить 34,8 тысячи тонн продукции. Будет трудоустроено более 1250 человек. По словам министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина, центр позволит обеспечить прямые поставки товаров от производителей. Складские площади будут сдавать в аренду местным производителям. ОРЦ поможет сократить издержки при хранении, сортировке, фасовке и доставке товаров потребителям.

Сейчас Республика Крым обеспечена плодохранилищами лишь на 39 процентов от потребности, а овощехранилищами - на 66.