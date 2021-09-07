Виноделы Крыма оценили первый год работы по новому отраслевому закону

Виноградари Крыма предлагают ввести семилетний переходный период в субсидировании посадок европейских саженцев, отрегулировать таможенные пошлины на импорт, разрешить им производить коньячный дистиллят для выпуска крепленых вин.

26 июня 2020 года вступил в силу федеральный закон от 27 декабря 2019 года N 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации". Одним из главных позитивных изменений стал запрет на ввоз импортного балка - виноматериала, поставляемого наливом. В результате за год цены на российский виноград и отечественное вино заметно возросли. Это создало дополнительный стимул для развития отрасли.

- В прошлом году стоимость винограда была 60-70 рублей за килограмм. В этом году уже 80-90 и даже до 100 рублей за килограмм доходит. Естественно, это отразится на цене виноматериалов с учетом того, что в этом году в Краснодарском крае были ливни, которые нанесли определенный урон виноградникам, спрос на крымский виноград увеличился. К нам едут покупатели, ищущие оптовые партии винограда, - рассказал председатель правления предприятия "Солнечная Долина" Владимир Барановский. - Такая ситуация заставляет производителей увеличивать площади посадок, и это, безусловно, положительный момент, потому что нужно чтобы виноматериал был свой, а не завозной.

В этом хозяйстве удвоили площади виноградников, выкупив у фермеров Старого Крыма 400 гектаров земли. А к линейке тихих вин добавили игристые. Выпущенную по классической технологии первую партию шампанского из 15 тысяч бутылок заложили на хранение и планируют довести сегмент игристых вин до 200 тысяч бутылок в год. Уже этой осенью виноградари прогнозируют рост цены килограмма отечественного винограда до 120 рублей.

- Виноградарство стало интересной сферой бизнеса, и это, безусловно, главный позитивный эффект отраслевого закона, - говорит глава винного дома Валерий Захарьин.

Вместе с тем виноделы отмечают, что они оказались в своеобразной ловушке. Закон стимулировал закладку новых плантаций виноградников, но теперь государство субсидирует посадку только отечественных саженцев. В результате спрос на отечественный посадочный материал в питомниках Краснодарского края резко вырос и в цене почти сравнялся с импортными. Саженцев катастрофически не хватает, и виноградари все равно вынуждены ввозить их из-за рубежа. Снижать качество посадочного материала они не хотят, поскольку это влечет риск потери урожаев в будущем.

- Мы в этом году посадили 40 гектаров виноградников и еще на 70 гектаров заказали посадочный материал. Будем покупать в Сербии. Но срок окупаемости посадок без господдержки составит 17 лет. Кто будет вкладывать средства на таких условиях? - спрашивает Валерий Захарьин. - Сейчас виноградарей лишили субсидии не только на сами саженцы, но и на виноградный кол, проволоку для шпалеры, капельное орошение. Это перекос! Было бы разумнее предложить альтернативу, например, отечественный посадочный материал субсидируется на 100 процентов, а импортный на 50.

Острейший дефицит качественного посадочного материала становится главной проблемой отрасли. Крыму необходим собственный современный питомник производительностью не менее 30 миллионов саженцев в год.

- 300-400 тысяч привитых саженцев, которые производят сегодня, ничто в сравнении с потребностями рынка, - говорит фермер-винодел Николай Донцов. - В советское время в Крыму каждый уважающий себя колхоз имел собственный прививочный пункт, их было 66, и они прививали до 60 миллионов саженцев в год.

Виноделы предлагают ввести семилетний переходный период, во время которого государство будет одинаково субсидировать использование отечественного и импортного посадочного материала. За этот срок в Крыму должен быть создан крупный питомник, который обеспечит потребности отрасли. Кроме того, эксперты настаивают на усилении контроля за фальсификатом на рынке, продаваемым под видом вина, и более тонком регулировании таможенных пошлин на качественные импортные напитки.

- В ценовой категории 300-500 рублей сегодня продаются 95 процентов всех вин, - говорит Валерий Захарьин. - И в этой ценовой линейке нам приходится конкурировать, например, с испанскими винами, где производство значительно дешевле. Все же в Испании не бывает заморозков, там больше почвы, подходящей для виноградников. А в России нет ни одного региона, который не был бы подвержен риску потери урожая из-за заморозков. Поэтому нужно с помощью таможенных пошлин оставить ценовую нишу 300-500 рублей за отечественными винами, а испанские вина должны стоить от 700-800 рублей.

В действительности же сегодня таможенная пошлина почти одинаковая для всей линейки импортных вин, говорит эксперт, а торговая надбавка увеличивает цену отечественных вин в два и даже три раза. Килограмм винограда стоит 100 рублей, виноматериал - 200 рублей за литр, оптовая отпускная цена за бутылку вина - 300 рублей, а на полке в супермаркете она уже стоит 800 рублей.

Также фермеры хотят, чтобы им разрешили производить коньячный спирт для выпуска крепленных напитков.

- В действующей редакции закона учли все предложения фермеров-виноделов и мои, в частности, - говорит Николай Донцов. - Однако практика его применения требует коррекции. Нам разрешили делать крепленные вина, но закрыли доступ к спирту. Это все равно, что разрешить собирать валежник, но запретить ходить в лес.

Комплекс нормативных актов, больше известный как "закон о самогоноварении", разрешает гражданам производить для собственного потребления до 2 тысяч литров домашнего напитка в год. Так почему же профессиональные виноделы не могут делать качественный коньячный спирт для своего производства?