Центробанк нашел на Среднем Урале восемь сомнительных компаний

Восемь свердловских компаний Банк России включил в список имеющих признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Большинство из них - бывшие ломбарды, которые не вошли в госреестр после того, как изменились правила допуска к деятельности. Теперь они не вправе использовать в названии слово "ломбард" и выдавать займы населению по залог имущества.

Еще у одной компании - "Симбиоз Финанс" - мегарегулятор выявил признаки финансовой пирамиды. Она позиционирует себя как "финансовый клуб": чтобы вступить в него, надо уплатить взнос.

- Бизнес организован на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений привлекаемых им членов. Этим людям предлагают присоединяться к профессиональной партнерской программе, приобретать инвестконтракты с доходностью от 80 процентов годовых, сулят дорогостоящие автомобили, квартиры или технику за полцены. При этом компания не раскрывает какой-либо информации о своем финансовом положении. По информации на сайте, ее офисы располагаются в Екатеринбурге, Уфе, Москве, Абакане и других городах, - рассказали в Уральском ГУ Банка России.

Выявляют потенциальных нелегалов в ЦБ не только с помощью своих ресурсов, но благодаря обращениям бдительных физлиц и организаций. Это можно сделать анонимно через сайт Банка России. Если сведения подтверждаются при проверке, мегарегулятор инициирует блокировку сайтов сомнительной конторы и передает данные о ней в правоохранительные органы.

Сейчас в общероссийский список включено более 2,2 тысячи организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, 28 из них - из Свердловской области.