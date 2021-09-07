Чехов встретился с Толстым: В Тюмени библиофилы обменялись книгами

К обмену ненужной литературы в ТРЦ, школах и детских садах тюменцы привыкли. Из подобных акций "Книжный обменник" на крыльце Благотворительного фонда развития города Тюмени выделяется особо: это праздник-долгожитель с приятными традициями.

В минувшую субботу организатор Алена Бучельникова пригласила взрослых и юных читателей принести ненужные тома и поискать нужные в 45-й раз. Вообще же встречаются библиофилы три раза в год: в последнюю субботу апреля и первые субботы июля и сентября.

Пока бабушки и дедушки, папы и мамы охотились за классикой, подшивками редких журналов и советскими книгами для обучения на дому, ребятня вела торговые дела - сбывала таким же карапузам цветочные букеты и игрушки. "Детская барахолка", кстати, один из обязательных пунктов. А кроме нее, другие хорошие начинания: десятирублевки за вход на обменник Алена отдает фонду, книги в плохом состоянии пускает в переработку, вырученные средства направляет на лечение и реабилитацию детей, историческую литературу отправляет в библиотеку исправительной колонии № 2. Кстати, в 2006 году проект получил высшую награду Всероссийского фестиваля добрых дел. Вполне заслуженно.