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07.09.2021 15:39
Рубрика: Культура

Чехов встретился с Толстым: В Тюмени библиофилы обменялись книгами

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 205(8556)
К обмену ненужной литературы в ТРЦ, школах и детских садах тюменцы привыкли. Из подобных акций "Книжный обменник" на крыльце Благотворительного фонда развития города Тюмени выделяется особо: это праздник-долгожитель с приятными традициями.

В минувшую субботу организатор Алена Бучельникова пригласила взрослых и юных читателей принести ненужные тома и поискать нужные в 45-й раз. Вообще же встречаются библиофилы три раза в год: в последнюю субботу апреля и первые субботы июля и сентября.

Около 60% взрослых россиян перечитывали школьную литературу

Пока бабушки и дедушки, папы и мамы охотились за классикой, подшивками редких журналов и советскими книгами для обучения на дому, ребятня вела торговые дела - сбывала таким же карапузам цветочные букеты и игрушки. "Детская барахолка", кстати, один из обязательных пунктов. А кроме нее, другие хорошие начинания: десятирублевки за вход на обменник Алена отдает фонду, книги в плохом состоянии пускает в переработку, вырученные средства направляет на лечение и реабилитацию детей, историческую литературу отправляет в библиотеку исправительной колонии № 2. Кстати, в 2006 году проект получил высшую награду Всероссийского фестиваля добрых дел. Вполне заслуженно.

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