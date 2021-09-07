Чем запомнился екатеринбуржцам фестиваль "Реальный театр"

Один раз в два года на несколько сентябрьских дней Екатеринбург превращается в театральную столицу России. Суть проходящего в городе фестиваля "Реальный театр" - в названии, столь же простом, сколь и удачном: он отражает реальное положение дел в театре, не стараясь кого-то шокировать, не гоняясь за громкими названиями, не разделяя театральную среду на столичную и провинциальную.

Авторитет фестиваля бесспорен (он существует с 1990 года, являясь одним из старейших в стране), как и репутация его основателя и арт-директора Олега Лоевского, который ездит по стране и единолично отбирает спектакли.

В нынешнем году в афише фестиваля - 14 постановок коллективов из Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и других городов. Важно, что зрители имеют возможность повысить свою "квалификацию", участвуя в ежевечерних обсуждениях вместе с авторами постановок и ведущими российскими критиками.

- В сегодняшнем театре очень много направлений. Именно это разнообразие меня привлекло, я собрал то, чего в нашем городе еще не знают, - говорит Олег Лоевский. - У нас есть и форум-театр, и променад, и инклюзия, и "опера для драматических артистов", и "Пиковая дама" - пластический спектакль без слов.

Блистательное открытие XVI Всероссийского фестиваля "Реальный театр" - "Медведь", совместная постановка московского театра "Центр драматургии и режиссуры" и Международного фестиваля им. А. П. Чехова. Спектакль Владимира Панкова завершил проходивший этим летом фестиваль "Золотая маска" в Екатеринбурге (партнер-организатор проекта - арт-холдинг "Ангажемент") и задал высокую планку участникам "Реального театра". Очаровательная пьеса Чехова стала основой для остроумного и искрометного спектакля, соединившего в себе множество жанров - водевиль, мелодраму, оперу, оперетту. В нем много музыки: прислуга прелестной вдовушки владеет музыкальными инструментами - от саксофона до арфы, она сама и ее невоспитанный гость чудно поют романсы.

Слушая дуэты и квартеты главных героев, зал стонал от смеха и восхищения

К тому же у главных героев есть свое альтер эго: у полной жизни и огня вдовы (в исполнении Елены Яковлевой) - юная, кокетливая рыжеволосая красавица в облаке белых кружев, очаровывающая дивным лирическим сопрано (Надежда Мейер). А у ее гостя, который медведь и монстр (достойная восхищения работа Александра Феклистова), - невероятно харизматичный Петр Маркин, бас-профундо. Надо ли говорить, что, слушая дуэты и квартеты главных героев, зал стонал от смеха и восхищения?

- "Медведь" - спектакль о бесконечной противоречивости женщины и о ее провокациях, - считает режиссер Владимир Панков. - Когда она говорит "нет", это не значит "нет", ее "да" не означает "да". А любовь - игра, которую можно разыгрывать на протяжении всей жизни. Елена Яковлева - богиня театра. Феклистов - мультиинструменталист, он может все. Екатеринбургский зритель, сдержанный и требовательный, не прощает пошлости. Я счастлив, что "Медведь" увидели в Екатеринбурге.

Что называется, звезды сошлись: талантливые артисты, интересные режиссеры, умный зритель, с которым не стоит играть в наперстки. Если это и есть сегодняшний российский реальный театр, то все не так плохо!