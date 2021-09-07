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07.09.2021 18:22
Рубрика: Власть

Для чего на Ямале решили ввести капитал на чум

Текст: Юлия Гарднер, Елена Мационг
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)
Комплект для строительства чума - шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печку и двое нарт - вручают семьям оленеводов-кочевников на Ямале при рождении третьего малыша и всех последующих. Стоит такой набор больше полумиллиона рублей.
Самую большую региональную выплату за рождение детей получают оленеводы-кочевники Ямала. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Причем выдают чумовой капитал дополнительно к региональной выплате за третьего и всех последующих детей в 500 тысяч рублей. Это самый большой региональный капитал в стране. Если учесть еще и федеральные выплаты, то сумма, которую могут получить за третьего малыша родители-тундровики, и вовсе получается внушительной. Помощь полагается всем молодым кочевым семьям, где родился третий ребенок с начала этого года.

Фото: Андрей Ткачев/Пресс-служба губернатора ЯНАО
Семьи с детьми на Ямале начали получать повышенные выплаты

Как поясняют власти, ввести капитал на чум, как одну из мер поддержки нацпроекта "Демография", на Ямале решили потому, что семьи оленеводов живут в национальных жилищах. Но казус в том, что по закону чум жильем не является, а это значит, нельзя на его постройку потратить средства маткапитала. А чем молодые кочевые семьи хуже, им тоже не хочется ютиться в чумах вместе с родителями. Особенно, когда народилось много детишек. В регионе при рождении каждого ребенка выдается и подарочный набор "Малышу Ямала". В нем есть все на первые месяцы жизни новорожденного - от пеленок-распашонок, подгузников и средств ухода до зимнего комбинезона. При этом семьи из числа коренных народов, учитывая непростые условия жизни, в дополнение к основному подарку получают еще один. В нем - вещи первой необходимости, которые выручат маму в экстренной ситуации.

В Сахалинской области в рамках нацпроекта "Демографии" семьям предоставляется более 50 мер соцподдержки. Среди них - ежемесячные выплаты беременным женщинам и детям до 3 лет на обеспечение полноценным питанием (почти 2,5 тысячи рублей), единовременная выплата в размере 54 тысяч при рождении первенца. Студенческим семьям положена единовременная финансовая поддержка при появлении первого ребенка в 57 тысяч рублей и ежемесячная - 17 300 рублей.

Семьям с низкими доходами дополнительно предоставляются единовременная выплата до 30 тысяч рублей на покупку коляски и товаров для новорожденных, а также адресная продовольственная помощь. Родители с детьми до трех лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут бесплатно воспользоваться услугами пунктов проката. Здесь можно арендовать коляски, кроватки, ходунки. "Социальная помощь в регионе, конечно, очень кстати. Только одна упаковка памперсов в среднем стоит 1,5 тысячи, а в месяц таких нужно две, а то и три. И благодаря льготе в ближайшие месяцы голова у нас болеть не будет", - признается сахалинка Евгения Бочкарникова.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Национальные проекты 2019-2024

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