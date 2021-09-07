Как "черные" старатели охотятся за платиной в уральских лесах

Нынешним летом в лесах под Нижней Турой спецназ Росгвардии пресек деятельность самой крупной за всю историю Урала артели "черных" старателей, нелегально добывающих платину, а попутно и золото. Обосновались хитники не в глухой тайге, а в нескольких километрах от закрытого города Лесного, наладив промышленную добычу драгоценных металлов. На нескольких гектарах спилили деревья, для вскрытия дерна пригнали экскаватор и трактор, установили насосы, качающие из ближайшей реки воду для промыва грунта. Так, с корытом, полным серебристо-черного песка, их и взял спецназ.

До сих пор в здешних местах хитники настолько нагло не действовали, хотя история старательства, в том числе незаконного, уходит в глубину веков. В горноуральском крае нашли не только первое в России золото, но и открыли первое месторождение платины, которое до начала прошлого века считалось крупнейшим в мире.

Вышли на плато

- Порой идешь в лес за грибами и натыкаешься на самодельную драгу. Это все равно что с медведем встретиться - неизвестно, чем закончится. Поэтому лучше уносить ноги, чтобы не попасться нелегалам на глаза, - признались нам жители поселков близ Нижней Туры.

Координаты насиженных мест хитников никто, понятно, называть не стал: делиться информацией себе дороже. Нелегальную добычу здесь не приветствуют, хотя признают: охотников за фартом хватает. Территория особая - настоящий Клондайк с крепким уральским колоритом. А чтобы оценить масштаб, нам посоветовали не рыскать по лесам, а пойти в… местный краеведческий музей.

В музее действительно каждого посетителя с порога встречает большое фото драги, добывающей платину. А в зале главной экспозиции - на полстены карта, показывающая, как вдоль и поперек, словно жуком-короедом, окрестности испаханы наземными выработками. Драгами вдоль рек Тура и Ис пройдены сотни километров, подняты миллионы тонн грунта. Сколько намыто за всю историю добычи, неизвестно, но, по данным научных источников, только за первые сто лет государство получило 250 тонн платины и золота. В мировую геологию этот край вошел под названием "платиновое плато".

- Cтрасти по золоту, которые переживала Америка в конце XIX века, на Урале начались гораздо раньше, только о них меньше известно. Драгоценная лихорадка охватила людей, когда в 1824 году в горнозаводском округе запустили прииск по добыче золота и платины. Под Нижним Тагилом обосновались любители фарта и легкого богатства. Поэтому главную экспозицию так и назвали - "Уральский Клондайк", - пояснил научный сотрудник музея Леонид Семячков.

Патроны с платиной

О первом российском Клондайке в музее готовы рассказывать часами, показывая артефакты, фотографии и даже точные копии самых крупных добытых слитков золота и платины. Найденный на месторождении близ реки Ис самородок чистой платины весом 7,86 килограмма до сих пор считается одним из крупнейших в мире. Он назван "Уральский гигант" и хранится в Алмазном фонде России.

Правда, поначалу платиновую начинку уральских месторождений не очень оценили: просто не знали, что делать с металлом, который и плавится тяжело, и выглядит не так презентабельно, как золото. Краеведы рассказывают, что платиновым песком старатели даже набивали патроны: не надо тратиться на дробь и летит хорошо. Но, как только в мире оценили новый драгметалл, спрос на уральскую платину резко вырос, и правительство решило активизировать добычу, привлекая вольных старателей. Всем желающим выдавали в долгосрочную аренду участки леса, чтобы мыть песок и сдавать добытое в госконтору.

Договор оформлялся чин по чину. В архивах музея сохранились не только заверенные документы, но и чертежи землеотводов, расписки об арендной плате. Вслед за легальными старателями в леса пошли и разбойники, рассчитывающие на быструю наживу.

Охотники за фартом

Хитников тут всегда хватало: и в царские, и в советские, и в нынешние времена. Рассматривая в музее орудия производства старателей XIX века, я невольно поймала себя на мысли, что инструменты с тех пор мало изменились - их лишь модифицировали с учетом достижений цивилизации: для подачи воды используют не железные трубы, а гибкие шланги, насосы на дизельном топливе. Недавно наткнулась в соцсетях на видео из Нижней Туры о ручной промывке грунта в поисках драгоценного песка. Лиц в ролике не видно, но пояснения колоритные, слова крепкие, и постоянно звучит фраза: мы закон не нарушаем, мы за то, чтобы узаконили частную добычу драгметаллов.

Законопроект, разрешающий индивидуальным старателям мыть золото, действительно не первый год обсуждается в Госдуме. Поднимался вопрос и в 2021 году. Когда народные избранники примут окончательное решение, непонятно, все-таки речь идет о национальном достоянии.

- С "черными" старателями связано немало криминальных историй, в основном это убийства и ограбления. Самая громкая - когда в начале XX века из опечатанных банок непонятным образом исчез весь платиновый песок, отправленный с конвоем в Екатеринбург. При свидетелях платину упаковали, приставили к ней охрану, а когда по прибытии вскрыли банки, там оказались железные опилки, - рассказывает Леонид Семячков.

Надежда не умирает

Сегодня такие фокусы не проделывают. Промышленная добыча на уральском плато почти прекратилась - месторождения обеднели настолько, что добывающая техника, модернизированная под улавливание платиновой пыли, работает практически впустую. С тонны земли удается намыть 0,1- 0,2 грамма платины. Но вера хитников в фарт, видимо, неистребима.

О задержанных под Лесным членах нелегальной артели до сих пор мало что известно. Расследованием занимается ФСБ, сообщить дополнительную информацию "РГ" отказались. Возможно, это связано с тем, что сведения о добыче платины сейчас вообще не принято публиковать в открытых источниках. В СМИ попадают истории, исключительно связанные с незаконной золотодобычей. По некоторым сведениям, компетентные органы долго наблюдали за старателями - выжидали, чтобы взять с поличным, то есть с намытым богатством. Хитники - 17 человек -жили в оборудованных бытовках, возили землю на пяти самосвалах и нисколько не камуфлировали свою деятельность. Почему? Это вопрос к следствию, хотя у народа свои версии имеются. Главная из них - нелегалы работали под чьей-то крышей.

Между тем

В том, что это возможно - в открытую промыть песок, не опасаясь, что тебя поймают за руку, убедились и корреспонденты "РГ". Правда, действовали мы безо всякого криминального умысла. В нижетуринском музее для погружения в тему часто проводят интерактивные занятия, имитирующие работу старателей. Для этого есть и ковш, и сито, и лохань. От процесса в восторге и дети, и взрослые. Для отработки технологии мы отправились к единственной уцелевшей, но законсервированной драге. Гектары вокруг этого монстра платинодобычи высотой с пятиэтажный дом перепаханы так, что можно ноги сломать. Нам показалось, что кромка канавы заманчиво поблескивает. Вместе с сотрудницей музея Ксенией Симаковой мы попытались поймать в сито блестящие крупицы. Но единственным уловом оказалось так называемое "золото дураков" - минерал пирит. Блестит красиво, а ценности никакой.