На Среднем Урале выросло количество договоров долевого участия

По данным регионального управления Росреестра, в первом полугодии 2021 года свердловчане оформили порядка 15 тысяч договоров долевого участия.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 47,8 процента. Также увеличилось количество сделок, заключенных с привлечением ипотеки. Если раньше к такой схеме прибегал каждый третий дольщик, то сегодня - уже каждый второй.

По мнению экспертов, на росте показателей сказалось облегчение процедуры регистрации недвижимости. Прежде покупателю квартиры приходилось самостоятельно сдавать документы в МФЦ, а теперь за него это может сделать застройщик в электронном виде. Причем выписывать доверенность в этом случае не нужно. После внесения соответствующих сведений в ЕГРН, дольщик получает выписку из реестра вместе с ключами.

- Это сокращает временные затраты на подачу заявления и срок госрегистрации, исключает влияние человеческого фактора, - отмечает Ксения Шакинко, начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Свердловской области.