Общепиту Югры разрешили работать круглосуточно при условии вакцинации

Кафе и ресторанам Югры вновь разрешили работать в круглосуточном режиме, но при соблюдении определенных условия.

Как сообщает региональный департамент общественных и внешних связей, в силе остаются требования методичек Роспотребнадзора. Также от 80 процентов и более всех сотрудников заведения общепита должно быть привиты против коронавирусной инфекции. Что касается работников, которые непосредственно контактируют с пришедшими на обед или ужин гостями, то эта категория должна быть вакцинирована на все сто процентов.

Также предприниматель должен подписать так называемую декларацию "Бизнес без COVID" - это разработанный местной торгово-промышленной палатой свод правил, принятие и следование которым должно снизить уровень заболеваемости инфекцией в регионе.

Между тем

С начала пандемии в Югре лабораторно подтверждено 71 568 случаев коронавируса. Выздоровели за это время 67 814 человек.