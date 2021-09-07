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07.09.2021 15:47

В курганском храме говорящий попугай помогал освящать фрукты

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Неделя - Урал № 205(8556)
В храме великомученика Георгия Победоносца, расположенном на въезде в поселок Увал города Кургана, поселился говорящий попугай. Во время Яблочного Спаса он вместе с батюшкой "освящал" на улице принесенные прихожанами фрукты, громко повторяя за ним "Господи, помилуй!". Причем делал это так вдохновенно, что верующие не удержались от улыбок.
Питомец храма очень общительный и смышленый. Фото: Валентина Пичурина Питомец храма очень общительный и смышленый. Фото: Валентина Пичурина
Питомец храма очень общительный и смышленый. Фото: Валентина Пичурина

- Забавную птичку для нашей воскресной школы пожертвовала одна благочестивая прихожанка, - рассказал "РГ" настоятель храма протоиерей Владимир Дедов. - Попугайчик любит общение, скучает, когда остается один.

Фото: Николай Галкин/ТАСС
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Правда, корреспонденту "РГ" не удалось разговорить пернатого "служителя". Видно, тот был не в духе. Но, как оказалось, он знает не только молитвы, но и умеет бить в колокол. На Яблочный Спас в храме собралось много людей, поэтому молебен проводили на улице. Клетку с птахой поставили на стол возле рукотворного водоема. Когда попугайчик услышал колокольный звон, он встал на жердочку и стал бить в свой колокольчик - его повесили в клетке. Так что в храме появился еще один звонарь.

Между тем попугай не единственный представитель животного мира, нашедший приют в приходе. Со слов церковнослужителей, иногда по вечерам к ним заглядывают две белки из соснового бора, чтобы попить водички из источника. При этом пушистые зверьки не боятся людей, знают: их здесь никто не обидит.

Атмосферу уюта и спокойствия на территории храма создает и маленький искусственный пруд. Его берег недавно облюбовали розовый фламинго, белые лебеди, длинноногая цапля, сделанные прихожанами из природного и подручного материала. В благоустройстве помогали сотрудники силовых ведомств: отец Владимир - руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

Прямая речь

Игорь Бологов, завотделом природы Курганского областного краеведческого музея:

- Говорящая птичка, которую подарили храму, - волнистый попугайчик. Способности к имитации человеческой речи у этого вида очень хорошие. Особо талантливые птицы могут запоминать и воспроизводить не только отдельные слова, но и целые предложения, даже читать стихи. Но с ними надо заниматься в спокойной обстановке, многократно повторяя одно и то же слово или фразу. Не всякий попугайчик в итоге научится хорошо говорить. Что касается колокольчика, то звонить в него птица может - попугайчики любят игрушки. Но звон не получится приурочить к определенному моменту. Тут все зависит от настроения питомца.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган

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