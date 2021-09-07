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07.09.2021 11:15
Рубрика: Общество

В Свердловской области зафиксировали рекордный дефицит работников

Текст: Юлия Мякишева
На Среднем Урале - рекордная нехватка соискателей: на одну вакансию приходится 2,7 резюме, хотя нормальная ситуация для рынка труда - пять-шесть кандидатов на одну должность.

Аналитики компании HeadHunter такую ситуацию связывают с несколькими факторами. Во-первых, работодатели увеличили активность. В 2020 году многие приостановили набор сотрудников из-за нестабильной ситуации. А сейчас компании наверстывают упущенное. Так, количество вакансий в июле 2021 года по сравнению с июлем прошлого года увеличилась на 78 процентов.

Фото: iStock
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Во-вторых, пандемия и спад внешней и внутренней миграции стали причиной снижения активности у соискателей. Люди не спешат менять работу при первой же возможности, и за год количество открытых резюме увеличилось всего на четыре процента.

В-третьих, наблюдается демографическая яма. За последнее десятилетие, по данным Росстата, на которое ссылаются рекрутеры, количество человек в возрасте 20-24 лет снизилось почти вдвое - с 12 до 7 миллионов. Получается, что за персонал на стартовых позициях идет сильнейшая конкуренция у работодателей. Категория 25-29 лет тоже не такая большая, но часто это люди с опытом, которых компании активно нанимают.

Оказалось, что меньше всего соискателей в сферах "Медицина, фармацевтика", "Домашний персонал" и "Рабочий персонал" (всего 0,8 резюме на вакансию). Желающих работать в строительстве и недвижимости всего 0,9 на вакансию, один человек претендует на работу в автомобильном бизнесе и чуть больше - 1,1 - в сфере гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны). При этом низкое соотношение количества резюме к вакансиям фиксировалось в регионе совсем недавно - в мае этого года.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Как ранее сообщали эксперты, за год в три раза выросло количество предложений для курьеров. А ищут работу в других сферах: в "Добыче сырья" прибавился 51 процент кандидатов, в "Науке и образовании" - 28 процентов, в "Рабочем персонале" - 17, в "Искусстве, развлечениях, медиа" - 16, в "Автомобильном бизнесе" и "Медицине, фармацевтике" - 10 процентов.

В исследовании отметили, что ситуация в Свердловской области соотносится с тем, что происходит в России в целом. На одну вакансию в стране приходится 3,7 резюме - этот показатель держится с июля 2021 года, и раньше такой нехватки соискателей не фиксировалось.

Как отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова, в целом на рынке труда сейчас такой момент, когда человек выбирает себе работодателя, а не наоборот, и компаниям приходится потратить больше времени и усилий на то, чтобы закрыть вакансию.

Кстати

В Свердловской области за последние полгода средняя предлагаемая зарплата увеличилась всего на 464 рубля, тогда как в целом по России этот показатель выше в десять раз.

В регионах Общество Соцсфера Социология Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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