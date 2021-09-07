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07.09.2021 14:24
Рубрика: Происшествия

Тюменца спустя 19 лет задержали за убийство и изнасилование девушки

Текст: Татьяна Воробьева

Тюменские следователи сообщили о раскрытии тяжкого преступления, совершенного еще в 2002 году: тогда была жестоко убита молодая женщина. Спустя 19 лет в деле появился подозреваемый.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями нашли в сентябре недалеко от дома на улице Тарской в Тюмени. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), изъяты образцы ДНК предполагаемого преступника. Тогда в базе данных его не значилось, дело было приостановлено, но через несколько лет злоумышленник был установлен: он уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.

"Генетическая экспертиза была не единственным доказательством, она стала лишь зацепкой", - подчеркнули в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Задержанный тюменец 1976 года рождения признался, что вечером 11 сентября 2002 года встретил незнакомку, предложил ей выпить у него дома, после чего изнасиловал. Так как жертва намеревалась пойти с заявлением в полицию, он решил "замести следы": вызвался якобы проводить девушку домой, а по пути напал на нее с ножом.

Таким образом, мужчина стал фигурантом дела по двум статьям. К "убийству" прибавилась еще ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Он находится под стражей. Правоохранительные органы проверяют, не причастен ли он к другим преступлениям.

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