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07.09.2021 12:14

В Тюменской области помогут пострадавшим от засухи сельхозпредприятиям

Текст: Екатерина Призова
Тюменским аграриям, чей урожай пострадал из-за царившей в области (как и в большинстве регионов прошедшим летом) засухи, пообещали помощь. О мерах поддержки рассказал на онлайн-заседании правительства губернатор Александр Моор.
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

По данным замглавы Владимира Чейметова, только в шести из 22 сельских муниципалитетов погода не была засушливой. Как итог в трех сельхозпредприятиях отмечена гибель посевов на общей площади свыше 1,1 тысячи гектаров. Для таких хозяйств разработают меры поддержки. "Наша главная задача - правильно организовать уборку урожая, чтобы не потерять ни малейшей его части", - говорит губернатор.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
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В целом предприятия тюменского АПК к уборке зерновых подготовились в срок и как должно - есть вся необходимая техника, включая комбайны и зерносушильное оборудование, созданы запасы горюче-смазочных материалов для машин.

Страда на полях Тюменского района стартовала в июле, когда совхоз "Червишевский" начал сбор озимых (урожайность ржи здесь - 18,3 центнера на гектар). Всего в области планируется убрать 707,5 тысячи га зерновых и зернобобовых культур, что больше прошлогоднего показателя на 25 тысяч. В двух районах области, где выращивают овощи открытого грунта (капусту, свеклу), общий запланированный объем сбора - 1 194 гектара.

"Весна и лето 2021 года складываются неблагоприятно для возделывания зерновых культур и кормовой базы. Уборочные работы начались на пять дней раньше, чем в прошлом году", - констатируют в управлении АПК Тюменского района.

Между тем, по данным на третье сентября, в регионе убрано сто процентов озимых зерновых. Валовой сбор достиг 15 тысяч тонн при урожайности 14 центнеров с гектара (в 2020-м урожайность составляла 23 центнера с гектара). Почти закончилась уборка гороха: валовой сбор этой бобовой культуры составил 66,9 тысячи тонн, урожайность - 15 центнеров с гектара (аналогично: в прошлом году показатель был выше и составлял 21 центнер с гектара). Продолжается заготовка кормов: уже собрано, в частности, 74 процента сена.

В регионе отмечают: несмотря на неблагоприятные климатические условия, показатели урожайности сельскохозяйственных культур - на достойном уровне.

Между тем

Часть сельхозпроизводителей уже начала подготовку к будущему севу. В связи с этим крупный производитель минеральных удобрений, представленный в регионе, заявил о дополнительных мерах по поддержке аграриев этой осенью. В частности, до 31 октября все крестьянские хозяйства, а также овощеводы, которые выращивают растения в открытом грунте, получат пятипроцентную скидку на самые популярные марки минеральных подкормок.

- Инициативы ФосАгро будут способствовать реализации потенциала фермерского сектора за счет рационального применения минеральных удобрений и как следствие - за счет производства конкурентоспособной, высококачественной продукции по более низкой цене, - считает замгубернатора Владимир Чейметов.

Кстати

Тюменская область сегодня это уже не только нефтегазовый регион. Здесь в частности, активно развивается молочное животноводство. В прошлом году область даже вошла в число лидеров по производству молока на душу. При этом в тюменском АПК взят курс на развитие крупнотоварных хозяйств: так, в Голышмановском районе работает комплекс на 6000 дойных коров, а введенная в 2020-м третья очередь, где сейчас работает больше четырех сотен человек, позволила довести годовое производство молока почти до 53 тысяч литров.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее

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