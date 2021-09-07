Роспотребнадзор: Характерных лишь для COVID-19 симптомов так и не выявлено

Симптомы, которые были бы характерны только для коронавирусной инфекции и не встречались бы при других ОРВИ, до сих пор не выявлены. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она рассказала, что при COVID-19 на кашель жалуются 57% пациентов, 78% человек отмечают повышение температуры тела. При этом лихорадка более чем у половины заболевших не превышает 38 градусов, пишет РИА Новости, ссылаясь на Пшеничную.

Симптомы общей интоксикации - боли в мышцах и суставах, головная боль и слабость - встречаются у 15-40% заболевших коронавирусом. Диарея, тошнота, рвота отмечаются примерно в 20% случаев, отметила специалист.

Бывают также различные элементы сыпи на кожных покровах, которые обычно фиксируют у пациентов в стационаре. Но это может быть связано с воздействием лекарственных препаратов или обострением имеющейся у человека другой патологии. А вот заложенность носа, ушей, першение в горле, конъюнктивит - это относительно редкие признаки коронавируса.

Пшеничная подчеркнула, что все описанные симптомы COVID-19 могут с той или иной частотой встречаться при самых разнообразных заболеваниях, в том числе вообще не имеющих отношения к инфекционной патологии.