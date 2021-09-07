Роспотребнадзор разработал памятку по школьному питанию детей

В ведомстве отметили, что любой гражданин может принимать участие в организации общественного контроля и оценивать работу администрации школы. Специалисты рекомендуют, в частности, обращать внимание на соответствие блюд утвержденному меню, санитарно-техническое состояние столовой, на одежду работников пищеблока.

"Важно понимать специфику такого контроля. С одной стороны, дети должны получать здоровое горячее питание в школе, и учитывая этот важный для сохранения здоровья аспект, образовательная организация должна строго выполнять обязательные требования по организации питания своих учеников", - отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что в школьном питании запрещено использовать мясо диких животных, грибы, сало, блины с мясом или творогом. В список запрещенных продуктов также вошли жгучие приправы, острые соусы и кетчупы, кремовые пирожные.

"В случае выявления грубых нарушений результаты контроля должны быть переданы вместе с обращением в адрес администрации образовательной организации, ее учредителя или оператора питания, а также в Роспотребнадзор", - добавили в Роспотребнадзоре.