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07.09.2021 22:22
Рубрика: Экономика

Россия экспортировала рекордный объем зерна

Текст: Евгения Думанская

Экспорт зерна в августе стал рекордным для этого месяца, сообщили аналитики центра "Прозерно".

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Согласно данным ФТС, общий экспорт зерновых в прошлом месяце составил 5,78 миллиона тонн - 5,2 миллиона тонн пшеницы и 0,5 миллиона тонн ячменя.

"Во многом такой результат получен за счет Ирана", - отметили аналитики.

С начала сезона, стартовавшего 1 июля, экспорт пшеницы в Иран превысил объем за весь прошлый сезон, что делает эту страну второй в списке крупнейших импортеров. В этом сезоне общий экспортный потенциал России оценивается на уровне 51 миллион тонн.

На прошлой неделе Минсельхоз установил новые ставки экспортных пошлин на зерно, которые были введены для стабилизации цен на внутреннем рынке. На пшеницу пошлина повышена на 7,1 доллара и теперь составляет 46,5 доллара за тонну. На ячмень и кукурузу она снижена - на 0,9 и 0,5 доллара соответственно.

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