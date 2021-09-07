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07.09.2021 17:00
Рубрика: Власть

Россия не будет принимать участия в министерской встрече по Афганистану

Текст: Константин Волков

Россия не станет принимать участия в министерской встрече по Афганистану, назначенной на 8 сентября. Об этом заявил МИД РФ.

Захарова: В НАТО ищут виноватого в произошедшем в Афганистане

Речь идет о встрече стран G7, на которой будет обсуждаться афганская проблематика.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Москвы "нет четкого понимания" касательно данной встречи.

"Партнеры демонстрируют несистемной подход. Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речи о семерке не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте семерки. Все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений семерки по России и то неучастию, то участию в формате", - отметила Захарова 5 сентября, после того, как глава МИД Японии Тосимицу Мотэги рассказал, что на этой встрече "ожидается участие России, Китая и других стран".

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