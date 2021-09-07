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07.09.2021 20:08
Рубрика: Экономика

Российские потребители переключились на быстрые закуски "поздоровее"

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)
На удаленке россияне сказали "нет" чипсам, семечкам и другим неполезным продуктам - эксперты фиксируют снижение продаж. Но отказывать себе во вкусном потребители не стали, заменив обычные чипсы на овощные или, например, с пониженным содержанием жира. Здоровее от этого их рацион не стал, но компании смогли удержать продажи с помощью нехитрых маркетинговых уловок.

В прошлом году рынок снеков уменьшился на 3,6% впервые с 2015 года. Снижение произошло полностью за счет чипсов. В этом году наблюдается небольшой рост продаж снековой продукции, но происходит он в сегменте орехов, продажи чипсов не растут, рассказали в компании IndexBox. При этом все чаще чипсы приобретают "полезные" характеристики - в продаже появились печеные чипсы, с пониженным содержанием жира, для вегетарианцев, "органически безопасные" и т.п. По этой причине частично такая продукция переехала из отдела "закуски к пиву" в отдел здорового питания.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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За последний год (по июль 2021 года) в натуральном выражении рынок закусок не вырос и не упал, в денежном - увеличился на 7,3%, следует из данных NielsenIQ. Но внутри сегмента произошли изменения. Продажи семечек в физическом выражении упали на 13,1%, но выросли продажи орехов (1,7%). И существенно выросли продажи чипсов (9,5%).

Ту же тенденцию отмечают в Х5. В "Пятерочке" снековая категория является одной из самых быстрорастущих. Потребление увеличивается в том числе за счет полезных картофельных чипсов (запеченных, с низким содержанием масла, соли, без глютена). В "Перекрестке" ростет спрос на фруктовые и овощные снеки. Классические картофельные чипсы растут меньшими темпами.

В "Утконос Онлайн" говорят, что продажи чипсов снизились на 1% в сравнении с 2020 годом. Но продажи здоровых перекусов выросли на 68%. Производители экспериментируют с составом (так, есть чипсы из капусты кейл), говорит коммерческий директор компании Михаил Толоконников.

Чипсы из хумуса, киноа, чечевицы, крекеры безглютеновые на основе овощей, растительного протеина и маниоки - далеко не полный перечень необычных снеков, рассказывают в "Азбуке вкуса". Россияне более внимательно изучают состав, ищут необычные вкусы, но при этом стараются не отказывать себе в удовольствии, отмечают в компании.

Покупателям начали предлагать чипсы в том числе из хумуса и капусты

В "Ашане" также фиксируют рост популярности здоровых перекусов. В первом полугодии 2021 года продажи орехов и сухофруктов выросли на 15% по сравнению с предыдущими шестью месяцами. Продажи чипсов и сухариков остаются на уровне прошлого года.

Фото: Пресс-служба ЮУРГ
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Большая популярность снеков до пандемии объяснялась высоким темпом жизни - россияне часто вместо обеда перехватывали на ходу, говорит гендиректор агентства INFOLine Иван Федяков. Но на удаленке потребители оказались не готовы отказаться от вкусного. А поскольку снеки порционно упакованы, в пандемию это добавило им преимуществ. Производители априори неполезной продукции стараются использовать тренд на ЗОЖ для продвижения своей продукции.

"Достаточно производителю нарисовать пару листочков на упаковке - и как будто это уже полезный продукт. Россияне зачастую понимают такие маркетинговые уловки. Но, пытаясь придерживаться каких-то рамок в питании, все-таки позволяют себе "обманываться", - поясняет эксперт.

Экономика Товары и цены Медицина и здоровое питание

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