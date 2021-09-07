Российские ученые научились определять коронавирус за 27 минут

Определить коронавирус у человека можно будет за 27 минут. Такой прибор разработали специалисты ФМБА России, пишет РИА Новости.

Отмечается, что он с высокой точностью обнаруживает COVID-19 даже при бессимптомном течении заболевания. В основе этого способа определения вируса - метод изотермической амплификации. При доработке диагностическая система сможет выявлять и другие антигены, отмечают разработчики.

Также в ФМБА создали лекарство от коронавируса "МИР-19", с помощью которого можно будет не только лечиться, но и предотвратить заражение после контакта с больным. Его действие основано на механизме интерференции РНК. Состоит из двух компонентов: действующее вещество - малые интерферирующие РНК и пептид - носитель. Сейчас идут исследования препарата.