Обзор складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold3

Раньше Samsung всегда выпускала два флагманских устройства: в начале года выходила серия Galaxy S, а в августе - Galaxy Note, которая представляла все последние технические нововведения южнокорейцев. В этом году Samsung решили пропустить Galaxy Note 21, и на его "окно" переехали складные смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Гибкий смартфон Galaxy Z Fold3 можно приобрести за 159 990 рублей за версию с 256 Гб встроенной памяти или за 169 990 рублей за версию с 512 Гб памяти.

Складной смартфон от Samsung рассчитан на любителей технологий. Фото: Samsung

Конкурентов у новинки мало, гибкие устройства как класс только формируются. С Z Fold3 конкурирует только его предшественник - Z Fold2. Его можно приобрести за те же 160 тысяч рублей, но он уступает новинке по ряду параметров. Так, в прошлогодней модели нет водозащиты ни в каком виде плюс у нее медленнее процессор. Motorola razr скорее выглядит конкурентом Flip3, но поскольку речь идет о гибких девайсах в целом, неправильно не упомянуть его. Несмотря на стоимость в 120 тысяч рублей, он обладает слабыми техническими характеристиками, которые не позволяют ему тягаться с новинками от Samsung.

Z Fold3 предстает перед покупателем в открытом виде. Видно ли складку на экране по середине? Да, видно. Кстати, в Samsung ее не скрывают даже на промо-фотографиях. Но как только экран девайса включается, складка перестает быть такой заметной и уже через несколько минут использования устройства забываешь о ее существовании. На правой боковой грани смартфона нашли место для кнопки включения/блокировки, туда же встроен сканер отпечатков пальцев. Чтобы разблокировать телефон, достаточно просто прикоснуться пальцем к кнопке. Нажимать на нее не нужно. Рядом качелька громкости.

На нижней грани Z Fold3 традиционно располагаются динамик, микрофон и разъем USB Type C. Сверху - еще один динамик для обеспечения стереозвука и три аккуратных выреза под микрофоны. Лоток для сдвоенной nano-SIM расположили на левой боковой грани. Есть еще и поддержка eSIM, что позволяет пользоваться сразу несколькими сотовыми операторами одновременно. Главным отличием от предыдущего поколения стала фронтальная камера, спрятанная в сам дисплей. Ее разрешение 4 Мп. Для любителей селфи есть еще одна фронтальная камера с внешней стороны. Задняя панель устройства матовая - на ней расположены три камеры по 12 мегапикселей каждая.

У смартфона два дисплея - внутренний на 7,6 дюйма с частотой 120 Гц и разрешением 1768 на 2208 пикселей и внешний - 6,2 дюйма с разрешением 2268 на 862 пикселя. Оба экрана защищены стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Правда, далеко не все приложения поддерживают работу в "развернутом" режиме - до сих пор такой поддержки нет в Instagram, а вот мессенджеры хорошо работают с развернутым экраном - никаких проблем нет ни у WhatsApp, ни у Telegram. Печатать в развернутом виде удобно - можно сделать как "цельную" клавиатуру, так и разъединить по разным сторонам - так одна часть клавиатуры будет находиться под большим пальцем правой руки, а вторая - левой.

Претензий к производительности девайса нет - все работает очень быстро и плавно, игры запускаются в максимальном качестве графики.

Камеры у Z Fold3 чуть скромнее, чем в Galaxy S21 Ultra, но это не сказывается на качестве фотографий: снимки получаются хорошими как днем, так и ночью. Причем можно фотографировать как в развернутом состоянии, так и в "свернутом". Единственное, к чему можно придраться, - двукратный оптический зум. По современным флагманским меркам этого маловато с учетом того, что в S21 Ultra он 10-кратный. Гаджет поддерживает съемку видео в 4К с цифровой стабилизацией.

Устройство работает без подзарядки один день в режиме использования мессенджеров, просмотре браузера и соцсетей.

Телефон стоит дорого, но за новые технологии всегда приходится "голосовать рублем". Новинка рассчитана не на массового пользователя, а на гиков и любителей подчеркнуть статус с помощью девайса.