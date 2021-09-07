Сформировано новое правительство Афганистана

Почти все руководящие посты в новом афганском правительстве заняли представители движения "Талибан" (запрещено в РФ). О его составе объявил представитель движения Забихулла Муджахид, который станет замминистра культуры и информации. Ранее талибы заявляли о готовности сформировать инклюзивное правительство, включающее в себя представителей всех значимых политических групп в Афганистане, в том числе нацменьшинств - таджиков, узбеков, хазарейцев и других.

За некоторых из новых членов правительства Исламского эмирата Афганистан (так талибы называют свое государство) США обещают большую награду, как, например, за министра внутренних дел Сираджуддина Хаккани, который возглавляет террористическую "Сеть Хаккани" (запрещена в РФ). За информацию о его местонахождении спецслужбы США обещают миллионы долларов. Правда, пока все члены нового кабинета имеют приставку и.о.

Верховным правителем (амиром) предсказуемо стал глава "Талибана" шейх Хибатулла Ахундзада. Он известен своими строгими религиозными устоями и стремлением к введению шариатских порядков. Ахундзада пережил два покушения, в ходе одного из них в 2019 году погибли его брат и отец. Его младший сын погиб в 2017 году, подорвав себя на базе афганской армии. По некоторым сведениям, Ахундзада знал и одобрял намерение сына стать смертником.

Глава Совета руководства (Шуры) "Талибана" мулла Мохаммад Хасан Ахунд стал и.о. премьера. Предполагается, что в Афганистане будет действовать политическая система наподобие иранской, где в подчинении верховного лидера находятся премьер и другие члены правительства. Должности президента в правительстве талибов, по всей видимости, не будет.

Глава катарского политбюро движения и главный переговорщик мулла Абдул Гани Барадар - и.о. заместителя премьера. 30-летний Мохаммад Якуб Муджахид (сын основателя "Талибана" муллы Омара), "проницательный и эгоцентричный молодой человек", как о нем сказано в американском досье, займет пост министра обороны. Халилуррахман Хаккани (племянник нового главы МВД) станет министром по делам беженцев.

Ожидать широкого внешнего признания правительства Афганистана не стоит

Амир Хан Муттаки, член руководства движения и министр просвещения во время предыдущего пребывания талибов у власти в 1996-2001 годах, будет министром иностранных дел. Шер Мохаммад Аббас Станикзай, замглавы политбюро "Талибана", богослов и интеллектуал с хорошим английским, будет замминистра иностранных дел. Кстати, он уже занимал эту должность во время предыдущего правления талибов.

Мнение

Александр Князев, профессор факультета международных отношений СПбГУ:

- Судя по объявленному составу правительства, ожидания инклюзивности не оправдались. Этот состав правительства отражает баланс двух сил внутри "Талибана" - радикальной и прагматической. Думаю, что баланс перевесил в сторону радикалов, которые меньше уделяют внимания вопросам международного признания, несмотря на то что без него Афганистан в близкой перспективе ждет социально-гуманитарная катастрофа. Ожидать широкого внешнего признания такого правительства не стоит, хотя Пакистан, Китай, вероятно, Катар его признают - эти страны наиболее дружны с талибами.