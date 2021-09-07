Новости

Красная или синяя? Вышли тизер новой "Матрицы" и кадры с Киану Ривзом 22:11
Собянин: Плановая медпомощь в пандемию сохраняется 21:57
Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису 21:56
Шотландия проведет референдум о независимости до конца 2023 года 21:54
Собянин: Москва готова к любому сценарию развития пандемии 21:42
В Минфине РФ рассказали, куда пойдут $18 млрд от МВФ 21:29
Собянин: Заболеваемость COVID-19 может вырасти осенью 21:28
Молодежная сборная России забила шесть мячей в ворота Мальты 21:21
Собянин: Новых ограничений из-за COVID-19 в Москве не планируется 21:05
Дмитрий Киселев заболел коронавирусом 21:02
В Хакасии потушили пожар, вспыхнувший у дома отшельницы Лыковой 20:44
Голикова рассказала, сколько россиян проводят отпуск вне своего региона 20:41
В Париже ограблен ювелирный магазин на 10 миллионов евро 20:35
Назван стартовый состав сборной России на матч с Мальтой 20:33
Сборная России по волейболу одержала третью подряд победу на ЧЕ по волейболу 20:09
В Ростове скончался известный историк и археолог Владимир Кияшко 20:08
Стала известна дата презентации нового iPhone 20:04
Названы самые высокооплачиваемые профессии для самозанятых 20:02
Володин рассказал о строительстве инфекционной больницы в Саратове 19:59
В Хакасии вспыхнул пожар вблизи дома отшельницы Агафьи Лыковой 19:48
ВОЗ: Мир вышел на плато коронавируса 19:28
Курс биткоина резко упал 19:20
В США спорят о необходимости бустерных доз при вакцинации от COVID-19 19:16
Умер Нино Кастельнуово, сыгравший главную роль в "Шербурских зонтиках" 19:13
Собянин предложил обсудить с москвичами название новой станции МЦД на Комсомольской площади 18:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 21:54
Рубрика: В мире

Шотландия проведет референдум о независимости до конца 2023 года

Текст: Максим Макарычев

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен во вторник сообщила о намерении провести новый референдум о независимости Шотландии до конца 2023 года, несмотря на сильную оппозицию со стороны Лондона.

Фото: iStock
В Шотландии дети смогут поменять гендер в школе

"По мере того, как мы выходим из пандемии, мы должны сделать выбор, который будет формировать нашу экономику и общество на десятилетия вперед", - сказала первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (SNP), выступающая за независимость, когда она представила шотландским депутатам повестку дня своего правительства на предстоящий год. "Если позволит пандемия коронавируса, - продолжила Никола Стерджен, - наша цель состоит в том, чтобы провести референдум о самоопределении до конца 2023 года". По ее словам, шотландское правительство возобновит усилия над подробной проработкой вопросов, "которые будут определять это решение".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, единственный, кто может санкционировать этот референдум, решительно выступает против него, полагая, что подобное волеизъявление не может состояться "более чем один раз в поколение". На подобном референдуме, который уже прошел в 2014 году 55 процентов шотландцев высказались за членство в Соединенном Королевстве, напоминает AFP. Министр британского правительства Майкл Гоув, отвечающий за координацию действий кабинета министров, исключил какие-либо новые консультации на этот счет между Лондоном и Эдинбургом перед следующими выборами в британские законодательные органы, намеченными на 2024 год.

Однако SNP, которая в августе достигла соглашения о разделе власти с "зелеными", также выступающими за независимость, считает, что Brexit изменил правила игры в европейском пространстве. По мнению лидеров партии, британский народ теперь должен иметь возможность присоединиться к Европейскому Союзу в качестве независимого государства.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Собянин: Новых ограничений из-за COVID-19 в Москве не планируется
Стал известен полный состав нового правительства Афганистана
После убийства двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности
ФСБ назвала организаторов диверсии на газопроводе в Крыму
Мурашко рассказал о доле непривитых в числе госпитализаций с COVID-19
Что будет, если в Москве введут скоростной лимит 30 км/ч, как в Париже
Долой каблуки: Как пандемия изменила офисный дресс-код в мире