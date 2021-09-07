Шотландия проведет референдум о независимости до конца 2023 года

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен во вторник сообщила о намерении провести новый референдум о независимости Шотландии до конца 2023 года, несмотря на сильную оппозицию со стороны Лондона.

"По мере того, как мы выходим из пандемии, мы должны сделать выбор, который будет формировать нашу экономику и общество на десятилетия вперед", - сказала первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (SNP), выступающая за независимость, когда она представила шотландским депутатам повестку дня своего правительства на предстоящий год. "Если позволит пандемия коронавируса, - продолжила Никола Стерджен, - наша цель состоит в том, чтобы провести референдум о самоопределении до конца 2023 года". По ее словам, шотландское правительство возобновит усилия над подробной проработкой вопросов, "которые будут определять это решение".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, единственный, кто может санкционировать этот референдум, решительно выступает против него, полагая, что подобное волеизъявление не может состояться "более чем один раз в поколение". На подобном референдуме, который уже прошел в 2014 году 55 процентов шотландцев высказались за членство в Соединенном Королевстве, напоминает AFP. Министр британского правительства Майкл Гоув, отвечающий за координацию действий кабинета министров, исключил какие-либо новые консультации на этот счет между Лондоном и Эдинбургом перед следующими выборами в британские законодательные органы, намеченными на 2024 год.

Однако SNP, которая в августе достигла соглашения о разделе власти с "зелеными", также выступающими за независимость, считает, что Brexit изменил правила игры в европейском пространстве. По мнению лидеров партии, британский народ теперь должен иметь возможность присоединиться к Европейскому Союзу в качестве независимого государства.