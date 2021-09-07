СМИ: Талибы в Кабуле разогнали антипакистанскую демонстрацию

Талибы в Кабуле начали разгонять антипакистанскую демонстрацию, стреляя в воздух. Об этом сообщает France-Press.

По информации агентства, протесты против поддержки Пакистаном движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) продолжаются в столице Афганистана второй день, они начались вскоре после того, как было объявлено о взятии талибами Панджшера. Якобы недовольство вызвала информация об участии пакистанских военных в боях в Панджшере на стороне талибов, что во многом обусловило победу "Талибана". Также реакцию вызвал визит в Афганистан главы межведомственной разведки Пакистана (ISI) Фаиза Хамида, прибывшего по приглашению талибов.

Днем ранее протесты прошли в центральной провинции Дайкунди, городах Газни, Герат и Мазари-Шариф на востоке и севере Афганистана.

Заметим, что ранее моральную поддержку лидеру вооруженной афганской оппозиции выказал скандально известный французский политолог и авантюрист Бернар Анри-Леви. Перед началом боев он побывал в Панджшерском ущелье.