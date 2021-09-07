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07.09.2021 18:53
Рубрика: В мире

Стал известен полный состав нового правительства Афганистана

Текст: Константин Волков
Новый кабинет правительства Афганистана, как заявил официальный представитель "Талибана" (движение запрещено в РФ) Забихулла Муджахид, будет выглядеть следующим образом:

Верховным правителем (амиром) Исламского эмирата Афганистан (ИЭА) станет глава "Талибана" шейх Хибатулла Ахундзада.

Глава совета руководства (Шуры) "Талибана" мулла Мохаммад Хасан Ахунд стал и.о. премьер-министра. При этом должности президента в правительстве талибов, по всей видимости, не будет.

Глава катарского политбюро движения и главный переговорщик мулла Абдул Гани Барадар - заместитель премьер-министра.

Маулви Мохаммад Якуб Муджахид (сын основателя "Талибана" мулла Омара) займет пост министра обороны.

Мулла Сираджуддин Хаккани, глава террористической "Сети Хакккани" (запрещена в РФ) возглавит МВД.

Амир Хан Мутаки, член руководства движения и министр просвещения во время предыдущего пребывания талибов у власти в 1996-2001 годах будет министром иностранных дел. Шер Мохаммад Аббас Станикзай, замглавы политбюро "Талибана", будет замминистра иностранных дел. Что интересно, он уже занимал эту должность во время предыдущего правления талибов.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Министром финансов станет мулла Хидаятулла Бадри, министром экономики - Кари Дин Мухаммад, министром по делам беженцев - Хаджи Халил ур-Рахман Хаккани, министром высшего образования - Абдул Баки Хаккани, министром общественных работ - мулла Абдул Манан.

Сам официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид получит пост замминистра культуры и информации.

Заместитель генерального директора по разведке будет мулла Рахматулла Наджиб, заместителем министра внутренних дел по контролю над наркотиками - мулла Абдул Хак Ахунд.

Ранее талибы говорили о стремлении создать "инклюзивное" правительство, включающее в себя представителей всех значимых политических групп в Афганистане, в том числе нацменьшинств - таджиков, узбеков, хазарейцев и других. Этого же требовал и предводитель Фронта национального освобождения в Панджшере Ахмад Шах Масуд-младший. Однако пока что по объявленному составу правительства видно, что практически все посты в нем заняли представители движения "Талибан".

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