Стал известен полный состав нового правительства Афганистана

Верховным правителем (амиром) Исламского эмирата Афганистан (ИЭА) станет глава "Талибана" шейх Хибатулла Ахундзада.

Глава совета руководства (Шуры) "Талибана" мулла Мохаммад Хасан Ахунд стал и.о. премьер-министра. При этом должности президента в правительстве талибов, по всей видимости, не будет.

Глава катарского политбюро движения и главный переговорщик мулла Абдул Гани Барадар - заместитель премьер-министра.

Маулви Мохаммад Якуб Муджахид (сын основателя "Талибана" мулла Омара) займет пост министра обороны.

Мулла Сираджуддин Хаккани, глава террористической "Сети Хакккани" (запрещена в РФ) возглавит МВД.

Амир Хан Мутаки, член руководства движения и министр просвещения во время предыдущего пребывания талибов у власти в 1996-2001 годах будет министром иностранных дел. Шер Мохаммад Аббас Станикзай, замглавы политбюро "Талибана", будет замминистра иностранных дел. Что интересно, он уже занимал эту должность во время предыдущего правления талибов.

Министром финансов станет мулла Хидаятулла Бадри, министром экономики - Кари Дин Мухаммад, министром по делам беженцев - Хаджи Халил ур-Рахман Хаккани, министром высшего образования - Абдул Баки Хаккани, министром общественных работ - мулла Абдул Манан.

Сам официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид получит пост замминистра культуры и информации.

Заместитель генерального директора по разведке будет мулла Рахматулла Наджиб, заместителем министра внутренних дел по контролю над наркотиками - мулла Абдул Хак Ахунд.

Ранее талибы говорили о стремлении создать "инклюзивное" правительство, включающее в себя представителей всех значимых политических групп в Афганистане, в том числе нацменьшинств - таджиков, узбеков, хазарейцев и других. Этого же требовал и предводитель Фронта национального освобождения в Панджшере Ахмад Шах Масуд-младший. Однако пока что по объявленному составу правительства видно, что практически все посты в нем заняли представители движения "Талибан".