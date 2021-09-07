Стала известна дата презентации нового iPhone

Компания Apple раскрыла дату презентации iPhone 13. Она состоится 14 сентября в 20:00 по московскому времени, сообщается в приглашении, которое поступило в редакцию "РГ".

На самом приглашении изображены горы с эмблемой компании по середине. Кроме того, на нем написано: "смотрите нашу презентацию из Apple Park", из чего можно сделать вывод, что анонс iPhone 13 пройдет в уже привычном онлайн-формате.

Напомним, что согласно последним слухам, Apple покажет четыре новых iPhone - iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Также с большой долей вероятности компания представит Apple Watch Series 7 и наушники AirPods третьего поколения.