Суд признал запрещенной информацию на американском сайте по продаже БАД

С 1 сентября в России вступил в силу новый порядок онлайн-продажи безрецептурных лекарственных препаратов. Теперь лекарства можно покупать на интернет-маркетплейсах, однако продавцами могут выступать только лицензированные аптеки. Почти одновременно с этим в конце августа в Барнауле суд признал незаконной к распространению в РФ информацию о продаже специализированной пищевой продукции, размещенной на сайте американского интернет-магазина iHerb. Доступ к ресурсу могут заблокировать. Одним из нарушений стала продажа БАДов, содержащих рецептурные лекарства, что недопустимо даже по обновленному законодательству. Разбираемся в ситуации вместе с экспертами.

Иск к iHerb подала прокуратура, которая провела проверку по обращению главы Алтайской региональной общественной организации потребителей "Народный контроль" Николая Якушева. Он пояснил: на сайте имеется информация о свободной продаже товаров, содержащих в своем составе запрещенные к обороту в РФ вещества. Речь о списке "1.1. Растения и продукты их переработки, содержащие психотропные наркотические, сильнодействующие вещества" из приложения №7 регламента Таможенного союза.

Стоит добавить: предлагаются гомеопатические лекарства под видом биологически активных добавок (БАД) без регистрационных удостоверений и спецпитание для спортсменов, ввоз которого запрещен без спецразрешения Минспорта РФ. В материалах говорится более чем о 2000 видах препаратов, не соответствующих требованиям, о нарушении норм ФЗ "Об обращении лекарственных средств", запрещающего продавать товары с незарегистрированными в РФ лекарствами, и постановления правительства №778 об ограничении ввоза товаров из стран, которые ввели санкции против России.

Главный внештатный специалист клинический фармаколог Минздрава Татарстана Максим Максимов суду показал, что предлагаемые гормональные препараты являются небезопасными, т.к. воздействуют на иммунную систему. Перечень побочных эффектов широк, и употребление таких препаратов без консультации специалистов создают угрозу жизни и здоровью. Как отмечает Лилия Титова, исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций, препараты представлены на сайте под видом БАД. Это значит, что они не проходили клинические исследования в объемах, требуемых для лекарств, и не были зарегистрированы в стране как лекарственные препараты.

"Предложение к продаже незарегистрированных рецептурных лекарственных препаратов несет серьезные риски для здоровья потребителей, а также нарушает законодательство в сфере обращения лекарственных препаратов. Это существенные нарушения требований по маркировке лекарственных средств, а также правил дистанционной торговли лекарственными средствами, которые предполагают получение соответствующего специального разрешения Росздравнадзора. По нашему мнению, необходимы жесткие меры для предупреждения подобных нарушений, которые вводят в заблуждение потребителей. И упреждающие меры должны быть гораздо жестче, чтобы пресекать на корню сами попытки "перехитрить" законодательство", - считает эксперт.

По словам Марии Литвиновой, исполнительного директора Ассоциации аптечных учреждений (СОЮЗФАРМА), для продажи лекарств под видом БАДов на рынке даже термин придумали - "мистификация".

"Это когда априори мы принимаем, что если препарат зарегистрирован в какой-то стране, то и у нас он тоже имеет право продаваться, - поясняет Мария Литвинова. - Но все препараты, которые у нас продаются, должны получать подтверждения, проходя сертификацию по нашим нормам".

При этом, как отмечают эксперты, угрозы дефицита вследствие блокировки деятельности трансграничных сервисов не предвидится.

"Мы видим, что в обороте на российском рынке сегодня сформирован профицит всех витаминов, аминокислот, нутрицевтиков, - рассказывает генеральный директор аналитического агентства "ДСМ групп", специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка, Сергей Шуляк. - Речь идет, в том числе и о витаминах, например, с высокими дозировками, тот же витамин D представлен в аптеках с содержанием 4000 МЕ и 10 000 МЕ с одной лишь разницей, что зарегистрированы они в качестве лекарственных средств, что абсолютно справедливо. Таким образом, в России есть полный спектр аналогов трансграничной продукции, что-то в виде БАДов, а что-то - в форме лекарственных препаратов, рисков дефицита не прогнозируется. При этом возникает справедливый вопрос, почему трансграничные сервисы не хотят работать в легальном поле, особенно учитывая, что в России самый низкий порог входа на рынок - регистрация БАД в РФ стоит порядка 200 тысяч рублей в отличие от того же Китая, где эта процедура обойдется в 50 тысяч долларов".

У экспертов есть вопросы и к маркетинговым стратегиям интернет-маркетплейсов. По некоторым данным, продвижением их товаров могут заниматься блогеры, работающие по реферальным программам, когда за каждого нового клиента продавец делится с ними частью прибыли.

Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов обеспокоен примерами, когда люди без медицинского образования начинают выступать в роли "интернет-врачей" и под видом БАДов рекламируют населению незарегистрированные лекарственные средства, что несет высокие риски тяжелых осложнений. Похоже, это становится способом "легкого" заработка в Сети, ради чего некоторые готовы к "сотрудничеству" даже с сомнительными маркетплейсами.

"Ужасно, когда подобные "бизнес-структуры", по сути, подкупают блогеров, которые в свою очередь ради личной коммерческой выгоды навязывают населению [желание] потреблять продукцию с запрещенными компонентами, продукцию опасную, не изученную и не прошедшую каких-либо исследований. Это может приводить к развитию новых патологий… - Отмечает Власов. - Государственному регулятору необходимо внимательно контролировать сферу интернет-торговли БАД и ограждать население от потребления опасной продукции и незарегистрированных лекарственных средств. Хорошо, что прокуратура обратила внимание на подобную категорию нарушений, и государственные структуры начали заниматься этой важной проблематикой".

"Все это, конечно же, ставит под удар здоровье населения и работу, проделанную правительством по надлежащему и безопасному развитию доступности лекарств для населения, - резюмирует доктор медицинских наук, профессор РАН Сергей Колесников. - Неконтролируемый доступ к запрещенным продуктам очень широкого круга лиц, в том числе и с тяжелыми заболеваниями, отягчается фактами оказания информационного давления на пациентов непрофессиональными блогерами, выдающими себя за врачей. А заинтересованность у них, как правило, одна - чтобы как можно больше подписчиков в их социальных сетях воспользовались промокодом, по которому в дальнейшем данным блогерам будет выплачено вознаграждение за каждый проданный товар, что, конечно, аморально, поскольку может привести к так называемой ятрогении - заболеваниям от употребления лекарств".