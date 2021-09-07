Судимым по тяжким статьям запретят водить такси

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, запрещающую судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления работать в общественном транспорте, и прежде всего - в такси.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что законопроект разработан в целях повышения безопасности общественного транспорта, в том числе такси.

"В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья пассажиров предлагается установить запрет лицам, имеющим непогашенную или неснятую судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, работать водителями такси, автобусов, трамваев, троллейбусов. При этом под действие данной нормы попадут прежде всего лица, судимые за насильственные преступления", - рассказал Владимир Груздев.

Он отметил, что непосредственно к работе в такси предлагается не допускать судимых за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, грабеж, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности и другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

"Анализ исследований в области уголовного права и криминологии показал, что в настоящее время имеется рост насильственных преступлений, совершаемых из хулиганских побуждений, а также для удовлетворения определенных физиологических потребностей. Среди лиц, совершивших насильственные преступления по таким причинам, около 20,8 процента имеют психические аномалии, не исключающие вменяемости", - сообщил председатель правления АЮР.

Работать в такси запретят судимым за убийство, изнасилование, другие тяжкие преступления

Экспертами отмечается низкая вероятность возможного перевоспитания таких преступников.

"Инициатива предусматривает обязанность работодателей не допускать к управлению транспортными средствами при перевозке пассажиров граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение перечисленных в проекте соответствующих преступлений. Также работодатели будут обязаны отстранять от работы водителей, в отношении которых возбуждены уголовные дела по указанным преступлениям", - рассказал Владимир Груздев.

Иностранные граждане, имеющие подобные пятна в биографии, также не смогут сесть за руль.

Как рассказывают эксперты, наличие судимости у иностранца служит основанием для отказа в выдаче ему разрешения на работу, причем не важно, осудили человека в нашей стране или за рубежом. Не выдадут такому иностранцу и патент. Однако такое правило не распростаняется на граждан ЕАЭС. Поэтому подготовленный проект вводит запрет на работу в такси и другом общественном транспорте для судимых гостей нашей страны из ЕАЭС. Так что граждане стран, входящих в Евразийский союз, желающие работать в нашем общественном транспорте, должны будут представлять справки об отсутствии судимости у себя на родине (вместе со справками об отсутствии судимости в России).

Ленты новостей полны сообщениями о криминальных происшествиях в такси. Например, накануне в Москве водитель такси изнасиловал 20-летнюю пассажирку. Девушка была пьяна, что не оправдывает таксиста. В Пензе таксист напал на молодую девушку, когда та попыталась расплатиться с ним мелочью. Впрочем, по его версии, она сама упала, когда выходила из такси.